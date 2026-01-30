El Extremadura desafía sus límites en La Condomina

Si hay un partido que puede impulsar la moral y los planes de un Extremadura que busca recuperar su mejor versión, sin duda, es el que tiene este sábado por delante en un escenario especial como La Condomina y ante el mejor equipo del momento en Liga, el UCAM Murcia, al que se mide a partir de las 17.00 horas en uno de los duelos más importantes de la jornada.

Con mucho que ganar y con mucho que demostrar ha viajado la expedición azulgrana a Murcia, hacia donde partió este sábado con muchos jugadores recuperados en la convocatoria. Zarfino, Barace, Luis Nicolás, Carlos Cordero y Núñez regresan a la lista tras sanción. Fran Rosales, Rober Correa y Usama se lo pierden por lesión, además de Rober Moreno por sanción. David Rocha ha tenido que completar la convocatoria con Carlos Fernández, del juvenil. No estará todavía el último fichaje, Miguel Cera, que se incorpora este lunes al plantel.

El míster David Rocha ha valorado positivamente la recuperación de efectivos tras una semana marcada por las ausencias. «Ahora podemos contar prácticamente con todos, salvo los lesionados. Eso te facilita las cosas, pero también te complica, porque seguro que voy a ser injusto con alguien», reconoció, aunque subrayó que la competencia interna es una fortaleza. «Los jugadores han demostrado que cualquiera que juegue tiene nivel de sobra para rendir».

En ese sentido, el técnico destacó el crecimiento del grupo y la confianza generada incluso en los futbolistas con menos minutos. «Ha sido un refuerzo anímico importante para ellos, verse al mismo nivel que los que venían participando más. Tener sustituciones de nivel te da mucha tranquilidad y te permite hacer muchas cosas».

El UCAM Murcia tiene las incorporaciones de Aitor Puñal y Sergi para afrontar este partido. Y con la moral alta tras ganar 1-2 al Xerez y ostentar por primera vez el liderato del grupo. Los murcianos están catalogados como uno de los grandes favoritos para el ascenso.