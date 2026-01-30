OPEN AUSTRALIA
"He vomitado", el momento en el que empezó el calvario de Alcaraz ante Zverev
El murciano hizo saber a su equipo que algo no iba bien antes de empezar a acalambrarse
El intenso calor de la sesión de tarde acabó pasando factura a Carlos Alcaraz ante Zverev. El murciano, que dominó los dos primeros sets con su tenis abrumador habitual, sufrió un golpe de calor a mitad del tercer set que le hizo vomitar y que le provocó calambres en sus piernas.
"He vomitado. No se si tomarme algo" espetó el de El Palmar a su equipo con el 3-3 en el marcador. Encendió las alarmas el español, que poco después empezó a sufrir calambres en su piernas, viendóse afectado y sin apenas movilidad.
Aguantó sin problemas su servicio, pero tras el nuevo turno del alemán, empezó a notar que algo no andaba bien en su muslo. Rígido y sin apenas poder saltar al sacar, el español trató de hacer lo posible, pero fue insuficiente para llevarse el set.
Zverev, furioso por ver como atendían al español por los calambres, algo que no puede suceder, supo resistir y centrarse. Cerca estuvo Alcaraz de finalizar el partido, pero en el 'tie break' del tercer set, el alemán supo imponer la lógica.
Se alarga el partido para Alcaraz, que poco a poco debería ir recuperando la movilidad y su mejor versión, ante un Zverev crecido por conseguir el tercer set.
- La situación del Rincón de Caya en Badajoz se complica por la crecida del Guadiana
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- Condenado tras ser sorprendido con 85 billetes de 50 euros falsos en El Faro de Badajoz
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- Gragera pide extremar la precaución por la crecida de los ríos y arroyos de Badajoz
- Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano