Baloncesto en silla de ruedas. Superliga
El Mideba, sin miedo en la cancha de un ‘grande’, el Amiab Albacete
Los pacenses llegan en buen momento
El BSR Amiab y el Mideba Extremadura se enfrentarán este sábado a las 17.00 horas en Albacete en choque correspondiente a la undécima jornada de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. Los pacenses pondrán a prueba su buen momento ante uno de los grandes referentes del continente.
El conjunto castellanomanchego llega con el objetivo de hacerse fuerte en casa, donde acostumbra a imponer un ritmo alto y una defensa intensa, apoyado en una plantilla experimentada. Del otro lado estará un Mideba que viaja con la moral reforzada tras encadenar dos victorias consecutivas como local, una dinámica que ha incrementado su confianza.
El entrenador del equipo extremeño, Álex Carrillo, destacó que los entrenamientos de la semana se han desarrollado con un ritmo «más elevado» y remarcó la importancia de llegar en «las mejores condiciones» a un compromiso que requerirá «máxima intensidad» y una «gran movilidad de balón». Subrayó, además, la necesidad de mantener la identidad propia y reducir errores ante un rival «con una de las plantillas más completas y competitivas».
- La situación del Rincón de Caya en Badajoz se complica por la crecida del Guadiana
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- Condenado tras ser sorprendido con 85 billetes de 50 euros falsos en El Faro de Badajoz
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- Gragera pide extremar la precaución por la crecida de los ríos y arroyos de Badajoz
- Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano