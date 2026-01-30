El Mideba, sin miedo en la cancha de un ‘grande’, el Amiab Albacete

El BSR Amiab y el Mideba Extremadura se enfrentarán este sábado a las 17.00 horas en Albacete en choque correspondiente a la undécima jornada de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. Los pacenses pondrán a prueba su buen momento ante uno de los grandes referentes del continente.

El conjunto castellanomanchego llega con el objetivo de hacerse fuerte en casa, donde acostumbra a imponer un ritmo alto y una defensa intensa, apoyado en una plantilla experimentada. Del otro lado estará un Mideba que viaja con la moral reforzada tras encadenar dos victorias consecutivas como local, una dinámica que ha incrementado su confianza.

El entrenador del equipo extremeño, Álex Carrillo, destacó que los entrenamientos de la semana se han desarrollado con un ritmo «más elevado» y remarcó la importancia de llegar en «las mejores condiciones» a un compromiso que requerirá «máxima intensidad» y una «gran movilidad de balón». Subrayó, además, la necesidad de mantener la identidad propia y reducir errores ante un rival «con una de las plantillas más completas y competitivas».