Fútbol
El Coria busca resarcirse en casa y afianzar el playoff
Los celestes buscan recuperar su mejor nivel en casa y contará con Antonio Hernández, recién firmado de Las Palmas, y con la vuelta de Gonzalo y Chavalés
El Coria vuelve a escena este domingo en el municipal de La Isla con un objetivo claro: recuperar la fortaleza como local y afianzarse en los puestos de playoff. Desde las 17.00 horas, los celestes se medirán al Rayo Vallecano B en un duelo exigente que servirá también para resarcirse de la última derrota en casa.
La pasada jornada dejó un sabor amargo en Coria tras caer por primera vez esta temporada como local ante el Rayo Majadahonda, un tropiezo que los de Rai quieren convertir en un simple accidente. El cuerpo técnico ha insistido durante la semana en la importancia de volver a sumar de tres ante la afición, que está siendo un pilar fundamental en el buen rendimiento del equipo en La Isla.
Ha sido, además, una semana movida en las oficinas del club. Iván Ramos ha puesto rumbo al Teruel, mientras que el Coria ha reforzado su plantilla con la llegada de Antonio Hernández, cedido por Las Palmas. A estos movimientos se sumará en las próximas horas la incorporación de un delantero, que junto a la de Toper, fichado hace dos semanas, dará por cerrado el mercado invernal.
En el apartado deportivo, Rai no podrá contar con Adri Pérez, sancionado por acumulación de amonestaciones, y mantiene la duda de Chavalés, que ya ha entrenado con el grupo tras superar su lesión. La buena noticia es el regreso de Gonzalo Llerena, ausente la pasada jornada por paternidad.
Enfrente estará un filial madrileño con mucho talento y buen trato de balón, con jóvenes destacados como De las Días o Samu Becerra, este último con minutos incluso en competiciones europeas con el primer equipo. El precedente del partido inaugural, con victoria vallecano por 2-1, avisa de la dificultad del choque. A favor del Coria puede jugar el desgaste del rival, que viene de disputar entre semana su partido aplazado ante el Tenerife B, saldado con derrota precisamente en tierras de Canarias.
Alineaciones probables
CORIA: Alonso, Benji, Álvaro Domínguez, Iñaki León, Jacobo, Tapia, Sergio Gómez, Bautista, Dawda, Toper y Mba
RAYO B: Juanpe, De las Días, Lozano, Leitón, Robles, Prieto, Samu Becerra, Iván Alonso, Juanchi, Íñigo y Sergio Alonso
ÁRBITRO: Felipe Román (Castilla-La Mancha)
HORA: 17.00
ESTADIO: La Isla de Coria..
