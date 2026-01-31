El Mideba, superado en su viaje a Albacete por el Amiab

El Mideba Extremadura se volvió de vacío de Albacete tras caer este sábado ante el BSR Amiab Albacete por 81-60, en un duelo de la jornada 11 de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. En el encuentro disputado en el pabellón Cocheras, el conjunto castellanomanchego marcó el ritmo desde el inicio y administró la ventaja sin apuros.

El equipo pacense trató de sostenerse desde la defensa y encontró puntos sobre todo en su capitán, Rodrigo Pérez, máximo anotador extremeño con 23 (incluidos tres triples), pero el alto acierto local y el ritmo en transición fueron abriendo brecha con el paso de los minutos.

En el apartado ofensivo, el Amiab tuvo como gran referencia al estadounidense Thomas Joseph Barnes, autor de 32 puntos, bien secundado por Luis Roy Cavero (18), en una producción coral que neutralizó cada intento de reacción visitante tras el descanso.

Pese a la derrota, el Mideba dejó destellos en la pintura, con Jairo Lázaro (15) y Juan Pablo Escobar (10) aportando continuidad cerca del aro, pero la mayor rotación y la constancia anotadora del rival terminaron por decantar el marcador en el último cuarto.

Tras el choque, el técnico Álex Carrillo subrayó el trabajo de sus jugadores y achacó el desenlace a las imprecisiones en ataque y a las pérdidas de balón, que facilitaron el juego rápido del Amiab Albacete.

Anotadores

BSR Amiab Albacete: Barnes (32), Roy Cavero (18), Silvela (9), Santana (8), Sarmiento (5), Claudio González (4), Coulibaly (2), Cano (1) y Suárez Verde, Luján, Víctor Domínguez y Brais Pérez (0).

Mideba Extremadura: Rodrigo Pérez (23), Jairo Lázaro (15), Juan Pablo Escobar (10), Joymar Granados (6), Ángel Hernández (6) y Solórzano, Batista, Rincón (0).