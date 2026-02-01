Alcaraz, el más joven de toda la historia en ganar siete Grand Slams

A más de tres meses de cumplir los 23 años, Carlos Alcaraz se alzó con su séptimo título de Grand Slam al vencer en el Open de Australia. Nadie hasta la fecha había sido capaz de conseguir tal número de títulos con todavía 22 años de edad, algo de lo que ya solo puede presumir el tenista español.

Ni siquiera Björn Borg, el prodigio sueco que revolucionó el tenis en los años 70 y que en los anteriores títulos del murciano le había privado del privilegio de ser el más joven en conseguirlo ha podido esta vez.

Borg levantó en el Roland Garros de 1979 su séptimo título con 23 años y 4 días de edad. De hecho, el sueco era el único que lo había conseguido antes de los 24, edad con la que consiguió Nadal en Roland Garros 2010 su séptima corona de las 22 con las que acabó su carrera.

También con 24 años pero algunos días más de edad lo consiguieron Mats Wilander, Pete Sampras, Roger Federer y Rene Lacoste. Todos ellos, lejos de los 22 años y 272 días con los que lo ha conseguido Carlos Alcaraz, al que pocos récords de precocidad le quedan ya por superar.

Siete GS / Marc Creus

Puede evidentemente a partir de ahora romper el del octavo, noveno, décimo y así todos los que quiera, porque el español ha demostrado suficientemente tener la capacidad para poder seguir sumando títulos de Grand Slam hasta quien sabe donde.