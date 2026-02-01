El Badajoz da vida a la liga empatando en Don Benito

En las idas y venidas que esta Tercera Federación se empeña en dar jornada tras jornada ahora es el turno de volver a ver con vida al Jaraíz en la pelea por el ascenso directo. Todo después de aprovechar con un triunfo en Puebla de la Calzada el empate del Vicente Sanz entre Don Benito y Badajoz, que mantiene firma arriba a los rojiblancos y que deja a los pacenses con escasas opciones de dar caza a los calabazones de aquí a final de temporada en la pelea por el título liguero de este año.

En la pelea por el ‘play off’ de ascenso, perdieron el Cabeza del Buey (no perdían desde sptiembre) y también el Moralo, mientras que el Villanovense tampoco pudo pasar del empate en su visita al Gevora. Por abajo no ganó ningún equipo del descenso.

Don Benito 1-Badajoz 1

Reparto de puntos entre el Don Benito y el Badajoz con un empate a uno que no contenta a ninguno, sobre todo a los de Miguel Ángel Ávila, que fueron de menos a más en un partido que parecía dominado por los rojiblancos. Se adelantaron los locales con un tanto de Platero de penalti en una primera parte que fue para los rojiblancos, mientras que el Badajoz no dejó de creer y creció en la segunda parte para encadenar varias ocasiones de peligro hasta que llegó el gol de la igualada en el descuento del encuentro Jorge Barba para rescatar un punto casi al final. El Badajoz mereció acabar con diez después de que el árbitro perdonara la expulsión de Pedro Pata en la segunda parte.

Puebla 0-Jaraíz 1

Un solitario tanto de Fabio en los minutos finales del encuentro le dio una victoria de oro al Jaraíz en su visita al Puebla de la Calzada. Los de Dani Baños, que no atravesaban una buena racha de resultados, se reencuentran con la victoria después de seis partidos sin ganar y recortan varios puntos al Don Benito. El cuadro verato es segundo con 37 puntos, cinco menos que el líder rojiblanco. El Puebla, por su parte, se queda con 24 en la zona media de la clasificación.

Azuaga 3-Cabeza Buey 1

Ganó de forma clara el Azuaga ante un Cabeza del Buey que vio truncada su buena racha de partidos sin perder. El cuadro caputbovense no perdía desde septiembre, pero esta vez se topó con un certero Azuaga, que se llegó a poner 3-0 con los goles de Lucky, Erik Aguado y Mauro. Acortó distancias Sacha para los visitantes en el tramo final del encuentro para dejar al Cabeza del Buey en la tercera posición con 34 puntos y al Azuaga en la séptima con 30.

Moralo 0-Jerez 1

El incombustible Chema Chávez acabó con la buena dinámicad el Moralo para, dicho sea de paso, meter a los templarios enl a pelea por el ‘play off’ de ascenso a pesar de ser undécimos. Un gol en el minuto dos de partido fue suficiente para los de Juampe Sánchez. El Moralo es cuarto con 34.

Gévora 0-Villanovense 0

Empate sin goles entre el Gévora y el Villanovense que deja un regusto amargo en ambos equipos. En el Villanovense porque no aprovechan los tropiezos de los demás y en el Gévora porque no logran distanciarse del descenso. Los de Richi Tapia continúan con la tarea pendiente de conseguir ganar fuera de casa, donde no gana desde la segunda jornada, cuando lo consiguió ante el Calmonte. Precisamente, el Gévora no conoce la victoria desde octubre, cuando ganaron fuera de casa al Calamonte. Desde entonces no saben lo que es ganar. El cuadro serón es sexto con 31 puntos y el Gévora tiene 16 en la decimoquinta posición.

Santa Amalia 1-Llerenense 2

Importante triunfo del Llerenense por 1-2 en Santa Amalia en un encuentro que tuvieron que remontar con goles de Esaul y Javi Román. Para los amalienses marcó Pelu, pero no fue suficiente, y se quedan en la octava posición con 29 puntos. El Llerenense es duodécimo con 28.

Villafranca 4-Pueblonuevo 0

El Villafranca se impuso este domingo por 4-0 ante el Atlético Pueblonuevo en un encuentro que los de Javi Pérez dominaron de cabo a rabo para acabar goleando en casa y sumar un nuevo triunfo liguero. Marcaron Dani, Miñón de penalti y Andrada con un doblete. El Villafranca es noveno con 29 puntos y el Pueblonuevo es colista con diez.

Diocesano 1-Montijo 0

Triunfo que llena de moral al Diocesano tras imponerse por 1-0 ante el Montijo, que atraviesa una mala racha de resultados y encadena ya cuatro derrotas consecutivas en el campeonato doméstico. En esta ocasión bastó con un tanto de Jorge Trinidad al borde del descanso para dejar los tres puntos en terreno colegial. Tres puntos que sitúan al Diocesano cinco puntos por encima del desecenso y al Montijo en mitad de tabla con 29 puntos en su haber.

Noticias relacionadas

Calamonte 0-Montehermoso 0

Calamonte y Montehermoso no pasaron del empate sin goles en un encuentro de necesitados por acercarse a la salvación, pero ninguno de los dos equipos fue capaz de romper la defensa contraria para imponerse en un duelo importante en sus aspiraciones por la permanencia. El Calamonte continúa en la decimosexta posición, a dos de la salvación, mientras que el Montehermoso, que tiene 14 a estas alturas, está a cuatro y es penúltimo en la tabla. Dos equpos que se sitúan a pocos puntos de la salvación pero que no logran encadenar victorias seguidas que les acerque a la permanencia.