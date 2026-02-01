Selección española
Peligra el Mundial para Mikel Merino: tendrá que ser operado del pie
El futbolista del Arsenal, pieza capital de la selección española de Luis de la Fuente, será intervenido de una fractura en el pie derecho
EFE
El español Mikel Merino, futbolista del Arsenal y pieza capital de la selección española de Luis de la Fuente, pasará por el quirófano por una lesión en el pie por la que peligra el resto de la temporada. La dolencia, por tanto, compromete su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Merino se lesionó la semana pasada en la derrota contra el Manchester United y no estuvo entre semana contra el Kairat Almaty ni este sábado en la victoria contra el Leeds United.
En un comunicado, el Arsenal confirmó que el vasco se va a someter a una operación y que estará fuera de los terrenos de juegos durante un "periodo extenso". El problema es en un hueso del pie derecho.
El objetivo
El objetivo del Arsenal es que Merino esté de vuelta a los entrenamientos antes de que acabe la temporada.
"Todo el mundo apoya a Mikel para asegurarse de que está de vuelta lo antes posible", añadió el club en dicho comunicado.
Internacional con España y parte importante del grupo que conquistó la pasada Eurocopa, se espera que si el centrocampista está sano sea convocado por Luis de la Fuente para el Mundial que comenzará en junio.
La baja de Merino puede obligar al Arsenal a acudir al mercado de fichajes, que cerrará en Inglaterra en menos de 24 horas.
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes
- La Corchuela se despide en abril: adiós a un símbolo del Casco Antiguo de Badajoz tras 120 años de historia
- Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Badajoz contará con un segundo punto limpio municipal junto a la 'rotonda del ocho'
- 40 estudiantes de Badajoz diseñan un invernadero que genera su propia energía y gestiona el riego de forma inteligente
- Badajoz no tendrá una ordenanza municipal para regular el uso de los patinetes eléctricos
- Pasión por el modelismo en Badajoz: 400 maquetas de España y Portugal se exhiben en el Edificio Metálico este fin de semana