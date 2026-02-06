David Rocha: "Es el momento de dar un paso al frente"

El Extremadura-Antoniano sí se jugará este domingo a las 12.00 horas en el Francisco de la Hera. El temporal tiene previsto remitir esta tarde del sábado y el coliseo almendralejense estará a punto para el partido de este domingo, un choque crucial para los intereses de un Extremadura que quiere hacer bueno el punto logrado el pasado fin de semana en La Condomina. No lo tendrá fácil ante un Atlético Antoniano que ya le ganó en la primera vuelta y que le pisa los talones en la clasificación.

El césped del Francisco de la Hera ha drenado satisfactoriamente durante la semana, pese a los numerosos litros de agua caídos en la capital de Tierra de Barros. No será un obstáculo.

David Rocha, técnico del Extremadura, remarcó en sala de prensa la buena dinámica del equipo tras el empate logrado en el campo del UCAM Murcia, un resultado que dejó «muy buenas sensaciones» y que ahora quieren hacer valer en casa. «Es el momento de dar un paso al frente y posicionarnos en los puestos de arriba, que es donde queremos estar», señaló.

Rocha reconoció que la semana de trabajo ha estado marcada por el mal tiempo, aunque valoró muy positivamente el rendimiento del grupo. «Ha sido una semana muy buena en intensidad, competitividad y ritmo, con un nivel de implicación máximo», explicó, mostrando tranquilidad respecto al estado del terreno de juego y descartando cualquier problema para la disputa del encuentro. Sobre el rival, el entrenador del Extremadura advirtió de la enorme igualdad del grupo y pidió máxima concentración ante un Atlético Antoniano que, pese a bajar números fuera de casa, «siempre está en los partidos y nos va a poner las cosas muy difíciles».

En el plano deportivo, el técnico asegura que el equipo empieza a reflejar en el campo el trabajo semanal, con automatismos cada vez más claros y una competencia interna que complica la elección del once inicial. Rocha se mostró satisfecho con la plantilla tras el cierre del mercado, dejando abierta únicamente la puerta a una incorporación que suponga un salto de calidad real, aunque todo eso dependerá de la dirección deportiva de Manuel Mosquera.

Rober Moreno, tras cumplir sanción, volverá a la convocatoria. Usama, Rober Correa y Fran Rosales son las tres bajas por lesión para el partido.

Cordero, a tope

Por la sala de prensa previa al partido pasó también el jugador Carlos Cordero, quien aseguróe star al cien por cien recuperado de su lesión. Admitió que en el pasado pecó de precipitación en su proceso de recuperación, algo que le llevó a sufrir pequeñas recaídas, aunque ahora asegura haber seguido los tiempos marcados por el cuerpo médico. «Hemos tomado la decisión correcta y a partir de aquí vamos a ir al cien por cien».

El jugador quiso hacer un llamamiento especial a la afición de cara a la segunda vuelta del campeonato, señalando que su apoyo será clave para los objetivos. n