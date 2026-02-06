Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Karate

Paola García Lozano irá a por el oro en el Europeo su21

La karateca almendralejense se ha colado en la gran final tras ganar todos sus rondas en la fase eliminatoria

Paola García en Chipre

Paola García en Chipre / RFEK

Rodrigo Morán

La karateca almendralejense Paola García Lozano peleará este domingo por la medalla de oro del Campeonato de Europa Sub21 de Karate, que se está celebrando durante este fin de semana en Limassol (Chipre). La deportista extremeña compite formando parte del equipo de la Selección Española de Karate, confirmando una vez más su condición de referente internacional de este deporte.

Paola ha firmado una fase regular brillante, imponiéndose en todas sus eliminatorias por un contundente 5-0, lo que le ha permitido acceder directamente a la final continental. La karateca almendralejense buscará ahora colgarse una nueva medalla de oro y sumar un nuevo título europeo a un palmarés ya de por sí excepcional.

