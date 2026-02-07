El Extremadura-Antoniano pasa al miércoles 18

No habrá fútbol este domingo en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo. El partido entre Extremadura y Antoniano, previsto de la jornada 22 del grupo cuarto de Segunda Federación, quedó aplazado oficialmente por la Real Federación Española de Fútbol, tras pedir el club andaluz este aplazamiento en la mañana del sábado. Todo fue por sorpresa y conforme iba empeorando la situación climatológica por la zona de Andalucía, lo que motivó al cuadrod e Lebrija agarrarse a la vía que la Federación Española de Fútbol había abierto un día antes en caso de necesidad.

El partido se disputará definitivamente el miércoles 18 de febrero, a partir de las 19.00 horas en el Francisco de la Hera, una vez que el diálogo entre los dos clubes fructificara para fijar una fecha idónea para ambos.

Ese diálogo, previamente, no existió y eso generó un cierto malestar en el Extremadura, que nunca tuvo comunicación por parte del Antoniano de las pretensiones de aplazamiento del cuadro andaluz. De hecho, el Extremadura, estuvo preparando la disputa del encuentro hasta bien entrada la mañana de este sábado, pero una comunicación de la Federación Española cambió los planes. Desde el club se expresó el malestar en un comunicado donde informaba que el Antoniano no había informado al Extremadura de su decisión. Entienden desde el club azulgrana que este tipo de decisiones, que afectan a grada y personal, se deben comunicar de forma consensuada entre clubes. Incluso molestó que gran parte de los aficionados del Extremadura tuvieran que enterarse de lo que sucedía por las redes sociales del Antoniano.

El Extremadura ofreció jugar el partido lo antes posible, lunes 9 o martes 10 de febrero, pero el Antoniano declinó. Finalmente se jugará el miércoles 18 de febrero, tres días después del Extremadura-Melilla.

Como compensación por lo sucedido, el Extremadura permitirá a cada abonado que pueda sacar hasta 2 invitaciones para este partido entre semana, con el fin de generar el mejor ambiente posible en el estadio Francisco de la Hera en una jornada de diario y teniendo en cuenta la importancia del partido. n