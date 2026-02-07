El Extremadura busca un punto de regularidad

Hay partidos que son como finales anticipadas, parecido al que jugó hace dos semanas el Extremadura ante el Puente Genil, y hay encuentros que son claves para cambiar por completo una dinámica. Y exactamente a esto último se parece el encuentro que este domingo, a las 12.00 horas en el Francisco de la Hera, tiene que jugar el Extremadura ante el Atlético Antoniano, un conjunto correoso, que baja sus guarismos fuera de casa, pero que el año pasado jugó playoff y este año pisa los talones en la tabla a los azulgranas. Y por cierto, ya les ganó en la primera vuelta 1-0, por lo que máxima atención.

David Rocha, entrenador del Extremadura, está satisfecho por la evolución que sigue su plantilla durante las primeras semanas con el nuevo entrenador. Los automatismos de lo que busca son cada vez más continuados y apoyarlos en victorias resulta clave para que todas las piezas encajen.

Para el partido de este domingo, Rocha podría hacer algunas variaciones mínimas. Miguel Cera, último fichaje invernal, ya está disponible y es probable que inicie de titular al ser el único lateral derecho natural ahora en el equipo. Eso subiría a Barace a banda derecha y provocaría que hubiera que decidir en la mediapunta entre Manu Ramírez y Marco Manchón.

En la delantera, Maikel parte ahora con ventaja sobre Frodo, sustentada en sus últimos goles y en el enorme trabajo en juego aéreo que da la vida a los azulgranas para buscar segundas jugadas.

El Atlético Antoniano afronta el partido tras perder la pasada semana en Puente Genil y éste es el segundo de los dos partidos lejos de casa que tiene de forma consecutiva. En principio, su entrenador tiene a todos disponibles.

Pese al mal tiempo y las lluvias durante la última semana, el césped del estadio Francisco de la Hera ha drenado a las mil maravillas y se encuentra en óptimas condiciones para afrontar este partido. Se espera un buen ambiente en las gradas.