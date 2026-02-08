Paola García Lozano es campeona de Europa sub21 de karate

La ciudad de Limassol, en Chipre, tendrá otro rincón en el mapa de recuerdos y títulos de Paola García Lozano, que ya es la karateca extremeña más laureada tras conquistar su sexto Europeo, siendo el segundo en la categoría sub21. La karateca de Almendralejo se colgó la medalla de oro del Europeo de su categoría tras realizar un brillante campeonato, donde ha arrasado a sus rivales y ha demostrado por qué está en el top ten mundial de karatecas absolutas en la modalidad de kata, pese a su insultante juventud.

En la gran final por el título europeo celebrada en tierras chipriotas este domingo, Paola García Lozano saltó al tatami con la convicción y fuerza de una campeona, sin dar opción a su rival, la representante de Macedonia, a la que derrotó por un rotundo 5-0. Previamente a eso, durante el camino a la final, todas sus rivales fueron sucumbiendo ante Paola García por el mismo tanteo, por lo que no ha habido opción alguna a que le arrebataran su título de campeona de Europa sub21, un trofeo que también ganó en 2025.

Paola García Lozano compartía con sus seguidores en redes sociales toda su felicidades, así como las felicitaciones que le han llegado desde su entorno cercano y del deporte regional.

El oro y título europeo no fue sólo el botín que se lleva a Extremadura la karateca de Almendralejo, que ademñas se colgó la medalla de plata en la final por equipos representando a España junto a sus compañera Carla Guardeño, Abril Angulo y Alba Martín. República Checa les arrebató el oro.

El palmarés de Paola García Lozano sigue engordando y sólo en campeonatos de Europa ya son seis. El primero de ellos llegó en 2021 en la categoría cadete. En junior lo ganó todos los años, del 2022 al 2024. Entre medias, en 2023, fue campeona de Europa absoluta aunque tenía la edad de un junior. Y ahora ha sumado su segundo europeo sub21. Un diamante brutal.