Sin Bellingham, Vinícius y Rodrygo, turno para Mastantuono en Mestalla

Hace una semana que el Real Madrid no juega en partido y eso, en sí mismo, es ya una noticia a estas alturas de la temporada. El premio de consuelo por la humillante eliminación copera ante el Albacete es un respiro en el calendario que no le dará la Champions, condenados los blancos al 'playoff' tras el papelón que hicieron en Lisboa contra el Benfica de José Mourinho, con el que volverán a encontrarse.

El regreso a la escena se produce esta noche (21.00 horas) en Mestalla, en un encuentro desprovisto esta vez de la narrativa previa que le ha acompañado en los últimos años: la del enfrentamiento de Vinícius con la afición del Valencia. No estará el brasileño en el campo que más le desprecia, en el que ha escuchado graves insultos racistas en el pasado después de que, casualmente o no, viera la quinta amarilla del curso en el último partido contra el Rayo.

Los 37 goles de Mbappé

Rodrygo debería ser el relevo natural de su compatriota, pero él también será baja, en su caso por lesión. Mismo motivo que aparta a Bellingham de la competición durante un mes. De los principales divos ofensivos blancos, Arbeloa solo podría disponer esta noche de uno de ellas. Eso sí, el más fiable de todos, un Mbappé que ya suma 37 goles en lo que va de curso.

El vacío de poder deja hueco para el protagonismo de los secundarios que aspiran a serlo cada día menos. Y, entre todos ellos, destaca Franco Mastantuono, el adolescente talento argentino que cada par de meses cambie de peinado porque se aburre de verse en el espejo, el fichaje estrella, al menos por precio (63,2 millones de euros), del pasado verano.

Los elogios de Arbeloa

"Ha llegado muy joven al Real Madrid, con un gran potencial. Tiene capacidad para ir por fuera, por dentro… y muchísimo trabajo; nos da mucho la intensidad que le pone al juego. Llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, porque es un club muy exigente, pero se ve rápido el gran jugador que es. Estoy muy contento con su implicación", le elogiaba ayer un Arbeloa que le ha devuelto el protagonismo.

De los seis partidos que ha dirigido el preparador salmantino desde su llegada, Mastantuono ha sido titular en cinco, ocupando el flanco derecho del ataque. Y en el sexto, el día de la monumental pitada contra el Levante, salió tras el descanso por Gonzalo García, otro al que se espera esta noche en el once. Eso sí, nunca ha superado el minuto 77 sobre el campo, abrazado Arbeloa a las sustituciones jerárquicas que ya han empezado a levantar ampollas en el vestuario.

Mastantuono, al menos de momento, no se ha quejado públicamente. Al contrario, tras arrancar titularísimo con Xabi Alonso y desaparecer después del mapa, con una baja por pubalgia incluida, el argentino agradece la confianza del técnico frente a unas críticas prematuras que, con apenas 18 años en el DNI, considera desmesuradas. Y no le falta razón.

"Se pudo decir que era el nuevo Messi y a la vez un desastre, la peor compra del Real Madrid. Pero ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid, trabajo por mi mejor versión que la puedo tener", dijo el chico tras la goleada contra el Mónaco en Champions, a la que contribuyó con un gol, uno de los tres que ha marcado este curso.

Mestalla aparece como un escenario idóneo para que Mastantuono dé un golpe encima de la mesa. Lo necesita un Real Madrid que no consigue escapar de su crisis de juego e identidad para no perder la estela del Barça en LaLiga. En caso contrario, volverá a ser una semana larga en el Bernabéu. Y viene de nuevo desprovista de partidos, pues vuelve a tocar Copa y esa competición es ya solo un tétrico recuerdo para el Madrid.

Alineaciones probables Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Tárrega, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Diego López; Beltran y Sadiq. Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Camavinga; Mastantuono, Mbappé y Gonzalo. Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castilla La-Mancha). Estadio: Mestalla. Hora: 21.00 horas. Dazn.

