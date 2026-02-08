Los tropiezos de Don Benito y Jaraíz ponen pimienta a la lucha por la liga en Tercera

La Tercera Federación de este año en el grupo extremeño se empeña semana a semana en no dejar nada en claro. Ni por arriba ni por abajo. Lo que sí demuestra es que del primero al último son capaces de lo mejor y de lo peor y que ningún resultado puede darse por sentado, mucho menos cuando todos se juegan algo, bien sea el título liguero, los puestos que dan derecho a jugar fase de ascenso o los puestos de descenso.

Un ejemplo claro es que el líder Don Benito, que sumó una semana antes un valioso empate ante el Badajoz mientras el Jaraíz recortaba un poco su distancia respecto al líder. Pues esta semana los de José Carlos Prieto ‘Canica’ cayeron derrotados en Llerena en el que de paso fue el regreso de un viejo conocido de la afición llerenense como es Jorge Mendoza, director deportivo rojiblanco. Un tropiezo que no aprovechó el Jaraíz al caer de manera sorpresiva ante el Calamonte, que de paso suma un triunfo que son más que tres puntos. Cabeza del Buey y Badajoz, que sí cumplieron, recortan puntos y todo queda abierto todavía. Todo ello en una jornada en la que no se disputaron dos partidos. Tanto el Pueblonuevo-Diocesano como el Jerez-Puebla de la Calzada fueron suspendidos por el mal estado de sus respectivos terrenos de juego debido a las intensas lluvias de estos últimos días.

Llerenense 1-Don Benito 0

Todo parecía estar condenado al empate a cero hasta que Zury hizo el 1-0 a favor del Llerenense en el tramo final del encuentro para dejar los tres puntos en Llerena ante un líder que volvió a dejarse puntos fuera de casa. Los calabazones, no obstante, suman una derrota que no duele tanto porque el Jaraíz perdió y mantiene la diferencia de puntos respecto a sus más inmediatos perseguidores, es decir, el propio Jaraíz y su próximo rival liguero, el Cabeza del Buey. Ambos están a cinco puntos. El Llerenense sigue su buena racha y se queda ahora a solo cuatro puntos de los puestos de ‘play off’.

Jaraíz 1-Calamonte 2

El Jaraíz podría haber aprovechado la derrota del líder, pero volvió a pinchar en casa, esta vez ante un Calamonte que recobra vida pero que se mantiene a dos puntos de la salvación. El conjunto dirigido por Cubi encadenaba cuatro partidos sin ganar y volvieron a la senda del triunfo en un escenario idílico. El Jaraíz está ahora a cinco del líder con 37 y el Calamonte, con 17, está a dos de la permanencia que marca el Gévora.

Cabeza Buey 3-Santa Amalia 0

Enorme triunfo del Cabeza del Buey en casa ante el Santa Amalia para dejar atrás el tropiezo de la pasada semana en Azuaga. Los caputbovenses, recién ascendidos, son segundos con 37 y están a cinco del líder Don Benito, precisamente su próximo rival liguero. Los goles de Braian y de Mina, con un doblete, fueron suficientes para imponerse a un Santa Amalia que es undécimo con 29 puntos y que suma tres partidos sin ganar.

Badajoz 1-Villafranca 0

El Badajoz sigue su escalada paultaina de puestos en la clasificación desde la llegada de Miguel Ángel Ávila, esta vez tras imponerse por la mínima por 1-0 al Villafranca en casa en un encuentro que se puso pronto de cara para los blanquinegros gracias a un gol de Pavón nada más comenzar, pero el marcador ya no se movió. Ahora el Badajoz es cuarto con 35 puntos, a siete del líder, y el Villafranca es décimo con 29 puntos en su haber.

Villanovense 0-Azuaga 1

El Azuaga rascó tres puntos de oro en su visita al Villanovense tras imponerse por 0-1 gracias a un gol de Mauro en la segunda parte. Probablemente en uno de los pocos disparos a portería de los visitantes en todo un encuentro en el que el Villanovense mereció más, pero no obtuvo premio. Los de Richi Tapia, que encadenaban cuatro partidos sin perder, vuelven a la senda de la derrota y se quedan ahora a cuatro puntos de los puestos de ‘play off’ de ascenso. El Azuaga, por su parte, supera a los serones con 33 puntos y están a dos de esas posiciones nobles.

Montijo 0-Moralo 0

Ni Montijo ni Moralo lograron perforar la portería contraria en un tempranero encuentro que no tuvo goles, aunque ambos equipos hicieron todo lo posible por poder lograr adelantarse e imponerse a su rival. El partido, además, estuvo parado durante algunos minutos debido a una incidencia médica de un aficionado en la grada, que tuvo que ser atendido por los servicios médicos, lo que obligó a parar el encuentro durante un tiempo hasta su posterior reanudación. El Montijo ahora es noveno con 30 puntos y el Moralo, en puestos de fase de ascenso, es quinto con 35.

Montehermoso 1-Gévora 3

El Gévora volvió a la senda de la victoria tiempo después tras imponerse por 1-3 al Montehermoso por 1-3. Se adelantaron los locales al cuarto de hora con un gol de Domin, pero Ismael Perera, Bachuri y Josito, de penalti, le dieron la vuelta al marcador para acabar sumando tres puntos que les mantienen dos puntos por encima del descenso. El Montehermoso ahora se queda a siete de la salvación.

De cara a la próxima jornada, uno de los principales encuentros se disputará entre los que ahora mismo son primer y segundo clasificado. Se trata del Cabeza del Buey y el Don Benito, que en el partido de la primera vuelta no pasaron del empate a uno y que ahora se verán las caras en el Vicente Sanz con las espadas en todo lo alto y con los caputbovenses lanzados y sin miedo ante un rival, el Don Benito, que jugará con la presión y obligación de ganar para no ver peligrar su primera posición clasificatoria a estas alturas.