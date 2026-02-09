El Coria sigue en el camino bueno hacia el playoff

El Coria sigue en el camino bueno de la historia para repetir un histórico playoff de ascenso a Primera Federación, un objetivo casi impensable cuando arrancó este año la temporada y tras la reestructuración casi total de la plantilla que tuvo que hacer el club del Valle del Alagón en verano.

Los números no engañan. Actualmente, con 37 puntos, el Coria mejora las cifras del último Coria que estuvo en fase de ascenso en la temporada 2021. Aquel Coria, también dirigido de manera magistral por Rai Rosa, llevaba por entonces 36 puntos. El actual Coria, al paso por la jornada 2, lleva un punto más y además es cuarto, un puesto más que en 2021. El colchón de puntos actual con respecto al sexto también es más amplio, ya que el Tenerife B está a tres puntos, aunque es verdad que con un partido menos.

No sólo en puntos y en posiciones gana este Coria al anterior. En goles a favor suma un total de 28 en la actualidad, por los 24 que llevaba hace cinco años. Y también lleva menos en contra: 19 por 21. Todo a mejor.

En el fútbol las matemáticas nunca son exactas, pero las sensaciones y los números dejan claro que el Coria va por el camino correcto hacia una fase de ascenso. El empate logrado en Las Palmas ante el filial amarillo refuerza la solidez de un equipo que sabe sufrir ante condiciones adversas.

El único punto negativo para los de Rai es que los rivales con los que se va a jugar esta plaza son bastante complejos. Hay dos filiales como son Getafe B y Tenerife B, que llevan años danto guerra en la parte alta de la tabla. Y hay un equipo que está siendo la sensación de la segunda vuelta como es el Conquense, que desde que tiene propietarios nuevos va como un tiro en todos los sentidos.

Efecto Mba

Habría múltiples factores para explicar la sobresaliente temporada del Coria en el grupo cinco de Segunda Federación, pero uno de ellos sobresale con nombre propio: Domingo Mba. El delantero de Guinea Ecuatorial marcó en Gran Canaria su octavo gol de la temporada, algo que lo convierte en el tercer máximo artillero de todo el grupo. Cumplirá en unos días 26 años y ha roto definitivamente en Coria con una potencia física descomunal. Su caso es curioso, ya que el año pasado no marcó en 32 partidos con el Moscardó.