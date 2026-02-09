Joan Laporta dimite y Rafa Yuste es nuevo presidente del Barça

Oficial el relevo en la presidencia del Barça. Este lunes, en cumplimiento de lo que establece el artículo 42.f de los Estatutos del FC Barcelona. Joan Laporta ha dimitido como máximo mandatario del club blaugrana para poder optar a la reelección y concurrir como candidato a las elecciones del 15 de marzo. Su lugar lo ocupará de manera interina y hasta el 30 de junio Rafa Yuste, hasta ahora vicepresidente primero y del área deportiva. Es la decisión que se ha tomado tras la reunión ordinaria de la junta directiva celebrada durante esta mañana en las oficinas del Spotify Camp Nou.

Junto con Joan Laporta, también han cesado de sus cargos varios miembros de la actual junta para participar en el proceso electoral. En concreto, han presentado su renuncia la vicepresidenta del Área Institucional, Elena Fort; el vicepresidente del Área Social, Rafael Escudero; así como los directivos Ferran Oliver, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig y Joan Soler y Ferré.

Una vez formalizadas estas renuncias, la Junta Directiva seguirá ejerciendo sus funciones hasta la finalización del mandato, prevista para el próximo 30 de junio, con una nueva configuración. Hasta entonces, el máximo órgano colegiado del Club quedará integrado por Rafael Yuste como presidente, Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol.

Si estas siete personas quieren seguir formando parte del futuro órgano de gobierno del FC Barcelona en el caso de que Joan Laporta gane las elecciones a la presidencia el 15 de marzo, serían nombrados como directivos en la primera junta directiva. Posteriormente, deberían ser ratificados en la Asamblea de Socios Compromisarios, ya que no habrían sido votados en los comicios.