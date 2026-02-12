Dieguito, dobles figuras y el reto de seguir creciendo

Dieguito quiere más. Su electricidad, desborde, regate y determinación han vuelto a ser factores determinantes en su rendimiento con el Extremadura. Cinco goles y seis asistencias en 20 partidos le convierten el jugador con dobles figuras y más determinante en la fase definitiva del ataque. Unos números que lucen, pero que todavía no son redondos del todo.

El futbolista de Solana de los Barros vive de nuevo otro buen momento de forma esta temporada. Dieguito es improvisación y talento, pero se le achaca en ocasiones cierta irregularidad. Busca, precisamente, esa constancia para ser puramente letal.

Pese a que varios portales nacionales de estadísticas de fútbol le dan menos asistencias, la realidad es que lleva seis y está entre los mejores asistentes de gol de los cinco grupos de Segunda Federación. Curiosamente, todas sus asistencias de gol han sido en el estadio Francisco de la Hera, donde su rendimiento es mucho mayor que fuera de casa. Es a domicilio donde se le pide más a Dieguito, posiblemente, cuando el equipo necesita más lucidez en los metros finales.

Además de asistencias, está teniendo gol. Cinco y han podido ser más, ya que se ha topado con la madera hasta en tres ocasiones esta temporada.

Con David Rocha, Dieguito ha ganado participación porque además de ser disruptivo en banda, tiene libertad para meterse por dentro y buscar tanto el último pase como el disparo desde fuera del área, algo que antes pasaba más desapercibido.

Dieguito está cerca de mejorar sus mejores números en la categoría. En la temporada 2022-2023 hizo seis goles con el Formentera. Y en la temporada 2018-2019 hizo siete goles con el Forma Villarrubia. Sus objetivos están pasar estas cifras, pero sobre todo, meter al Extremadura en playoff.

A tope

El Extremadura está muy enchufado en los entrenamientos durante la presente semana. Supo muy mal al vestuario no haber podido jugar ante el Antoniano el pasado domingo, por lo que hay muchas ganas de fútbol en los jugadores.

Usama ya está entrenando con normalidad tras recuperarse de su lesión y el Extremadura sólo tiene a Rober Correa y a Fran Rosales en el dique seco. Además, hay que recordar que la dirección deportiva todavía puede hacer un fichaje profesional.