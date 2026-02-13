Arbeloa le devuelve la pulla a Flick tras la goleada contra el Atlético: "Preguntadle al Barcelona"

En la previa del Atlético-Barcelona del que los azulgranas salieron claramente goleados, Hansi Flick fue preguntado por el sencillo camino copero que había tenido hasta entonces su equipo, sin un solo rival de Primera. "Preguntadle al Real Madrid", respondió escueto el alemán, apelando a la durísima eliminación blanca en el Carlos Belmonte, frente al Albacete de Segunda.

Un día después de la goleada del Metropolitano, dos después de la respuesta de Flick, Álvaro Arbeloa le devolvió el golpe. Al técnico madridista, que debutó precisamente aquel día, le pidieron una valoración sobre el 4-0 del Atlético. "No tengo nada que comentar. Preguntadle al Barcelona y a Flick", contestó el jefe del banquillo del Real Madrid.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, este viernes. / Mariscal / EFE

Este sábado, contra la Real

No fue casualidad, claro está, que Arbeloa utilizara la misma fórmula que su homólogo azulgrana, con una respuesta que evoca a aquel José Mourinho del que tanto aprendió, en el campo y fuera de él. "Soy nuevo en esta silla, pero no en el Real Madrid", dijo en otra respuesta diferente, pero que encaja perfectamente en el contexto.

Lo cierto es que la clara derrota del Barça descubre una vulnerabilidad hasta ahora oculta que el Real Madrid quiere aprovechar en la Liga (cuatro puntos les separan), empezando por el partido de este sábado (21.00 horas) contra una Real Sociedad que lleva 11 partidos sin perder, desde que Pellegrino Matarazzo llegó a su banquillo, y que llega al Bernabéu pletórico tras su victoria copera en San Mamés.

El caso Carvajal

Kylian Mbappé estará disponible para el encuentro contra los donostiarras y también Dani Carvajal, el gran protagonista de la semana blanca. El capitán está molesto por su falta de oportunidades, apenas dos ratitos desde que regresó de su lesión hace más de un mes, viendo cómo incluso el canterano David Jiménez le adelantó en las preferencias del técnico, titular el chico contra el Valencia la semana pasada.

Kylian Mbappé estará disponible para el Real Madrid-Real Sociedad de este sábado. / AFP7 vía Europa Press

"Está cada vez mejor, ha hecho otra gran semana de entrenamientos y el máximo interesado en tenerle a su mejor nivel soy yo. Está cada vez más cerca", evaluó Arbeloa, en una declaración muy aséptica, lejos de lo que se podría esperar con un capitán que, además, fue su compañero hace más de una década.

"No entendería a un jugador que está feliz jugando poco o menos de lo que quiere. Hablo en general, no solo de Carvajal. Hablo todas las semanas individualmente con todos, pero hay que anteponer el interés colectivo, como está haciendo esa plantilla", profundizó, despreciando "filtraciones de entornos" y felicitándose también por la cena de conjura que celebró la plantilla esta semana: "Me gusta verles unidos. Verles cenar juntos me hace feliz".

