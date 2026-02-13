Rocha: «Sólo existe un partido y es el de este domingo ante el Melilla»

Tiene el Extremadura por delante cuatro días claves para perfilar sus objetivos. Dos partidos en el Francisco de la Hera ante rivales parejos y que, de ganarlos, metería de lleno a los azulgranas en la pomada por la fase de ascenso. El primero, este domingo a las 11.30 horas ante el Melilla. El segundo, el miércoles ante el Antoniano.

Son dos partidos claves, pero David Rocha, entrenador del Extremadura, avisa:«aquí puedes echar todas las cuentas que quieras, pero si no ganas el partido de este domingo no sumas tres puntos. Son dos partidos importantes, pero para nosotros sólo existe el partido de Melilla». Lo tiene claro el técnico cacereño: máxima concentración en lo que viene primero.

Rocha ha explicado que el aplazamiento del partido la pasada semana trastocó los planes porque el equipo llegaba en «condiciones buenísimas», aunque la intensidad no ha bajado. De hecho, ha asegurado que ha tenido que «echar el freno» a sus jugadores por el alto nivel mostrado en los entrenamientos. Con Robert Correa como única baja por lesión, el técnico ha admitido que cada vez tiene «más dudas» para confeccionar el once, algo que considera positivo en una semana con tres partidos en siete días, en la que prevé rotaciones y no repetir alineaciones. Además, ha subrayado la importancia de contar con alternativas ofensivas y con la profundidad de plantilla para gestionar los cinco cambios, toda vezq ue también recupera a Usama.

Noticias relacionadas

Sobre el rival, Rocha advierte que el Melilla es un equipo «hecho para otras cosas», con futbolistas de nivel y muy competitivo pese a sus números lejos de casa. «Si pensamos que va a ser un partido plácido, nos pueden dar un susto», ha avisado. Espera un encuentro exigente ante un conjunto intenso y agresivo en la presión, capaz de variar estructuras durante el partido. Asimismo, ha insistido en la necesidad de mejorar las transiciones defensivas, una cuestión que, a su juicio, implica a todo el bloque y no solo a la línea defensiva. «Tenemos que defender desde el delantero y ser capaces de replegar rápido».