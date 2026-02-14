El Extremadura pone todo el foco ante el Melilla

Primero el número uno y después el dos. Básico y elemental. Es la forma de pensar que quiere implementar David Rocha en el Extremadura. Cuando le preguntaban esta semana sobre los dos partidos claves que afronta el equipo en cuatro días ante Melilla y Antoniano, el entrenador volvía a su guión: sólo existe Melilla.

A las 11.30 horas vuelve a rodar el balón en el Francisco de la Hera. Horario temprano para este Extremadura-Melilla que impone la Federación Española para facilitar el regreso de los melillenses a la Ciudad Autónoma.

Es un partido que va a determinar hacia dónde mira realmente este Extremadura que, desde hace meses, busca regularidad. Ganar haría bueno el último empate fuera de casa ante UCAM Murcia y pondría la directa para la segunda vuelta.

Por primera vez en mucho tiempo la enfermería no es el quebradero de cabeza. Sólo está lesionado Rober Correa, que se une a la baja conocida de Fran Rosales, aunque para ese lateral derecho ya está incorporado Miguel Cera. Sobre su titularidad no dejó claro nada Rocha, ya que sigue teniendo abierta la opción del comodín de Barace, que no lo hace nada más en dicha posición.

Robador, el portero azulgrana, habló en la previa del partido sobre ser sólidos atrás: «este año nos está costando un poquito dejar la portería a cero, más por pequeños errores y detalles que por algo grupal», explicó. Aun así, se mostró convencido de que el trabajo diario dará frutos y que mantener la portería a cero aportaría «tranquilidad desde atrás hacia adelante y mayor fluidez al equipo».

El Melilla llega hasta Almendralejo con las bajas de Segura y Ayala, ambos sancionados, pero con la moral alta tras haber ganado al Puente Genil y encadenar una fase de resultados optimistas para los de Javi Motos.

Hay ganas de fútbol en el Francisco de la Hera y, pese a los carnavales, se espera una gran entrada.