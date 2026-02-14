Partidazo en La Isla entre dos grandes aspirantes

El Coria afronta este domingo en La Isla uno de esos partidos marcados en rojo desde hace semanas. El conjunto celeste recibe al Conquense en un duelo directo por los puestos de fase de ascenso en el grupo quinto de Segunda Federación, con apenas un punto de diferencia entre ambos en la clasificación y con el recuerdo aún reciente de las batallas compartidas en las últimas temporadas.

Los caurienses regresan a casa con la intención de hacer buena la denominada «media inglesa». El empate logrado la pasada jornada en Las Palmas puede adquirir un valor mayor si se refrenda con una victoria ante un rival directo, lo que permitiría al Coria afianzarse en la zona noble y reforzar sus aspiraciones de play off. Además, el triunfo logrado en la primera vuelta en La Fuensanta de Cuenca otorga un aliciente añadido: mantener el golaveraje particular sería clave en caso de igualdad final en la tabla.

El Conquense llega a La Isla como, posiblemente, el equipo más en forma de toda la segunda vuelta. Diseñado para pelear por el ascenso desde el cambio de propiedad producido a mediados del año pasado, el club conquense ha experimentado una transformación profunda tanto a nivel deportivo como institucional.

No es la primera vez que ambos equipos cruzan caminos en objetivos similares. Hace dos temporadas protagonizaron un pulso nacional por ver cuál de los dos permanecía más jornadas invicto, reto que acabó cayendo del lado celeste. El curso pasado volvieron a encontrarse en la pelea por entrar en el play off, aunque finalmente ninguno logró el billete.

Noticias relacionadas

En el plano deportivo, Rai no podrá contar con Chavalés, que encara la fase final de su recuperación, ni con Álvaro Domínguez, lesionado en los primeros minutos del choque ante Las Palmas Atlético. La buena noticia es el regreso de Gonzalo Llerena. En el seno del equipo preocupa el estado del césped de La Isla tras las lluvias acumuladas.