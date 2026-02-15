El Don Benito pone tierra de por medio

El Don Benito es aún más líder y deja atrás su derrota de hace una semana gracias al nuevo tropiezo del Jaraíz y a su victoria ante el Cabeza del Buey. Un resultado que deja empatados a puntos a Badajoz, Jaraíz y Moralo, todos ellos a siete puntos del líder calabazón. Por abajo empató el Calamonte y el Villanovense se acerca el ‘play off’ que ahora marca el Cabeza con 37 puntos. Todo en una jornada que arrancó el sábado con el triunfo del Jerez por 0-1 en Montijo y la victoria por 1-0 del Azuaga en casa ante el Montehermoso.

Don Benito 3-Cabeza Buey 1

Victoria de mérito del líder Don Benito para volver a la senda del triunfo tras la derrota de hace una semana ante el Llerenense. Esta vez, el cuadro rojiblanco se impuso por 3-1 al Cabeza del Buey, que llegaba como segundo clasificado y que el conjunto calabazón encarriló en menos de 20 minutos con los tantos de Asier y Moussa. El club caputbovense pudo acortar distnacias de penalti al borde del descanso por mediación de Duván, pero César Llera lo atrapó. En la segunda parte recortó el marcador Joel Gamboa con un gol de bella factura y Monroy sentenció en el descuento. El Don Benito es líder con 45 puntos y el Cabeza del Buey quinto con 37.

Gévora 0-Jaraíz 0

Gévora y Jaraíz empataron a cero en un duelo donde ninguno de los dos equipos logró perforar la portería contraria, algo que no contenta a ninguno. Los pimentoneros, que sólo han ganado uno de sus últimos encuentros ligueros, se quedan a siete puntos del líder y el Gévora porque se mantiene a solo dos puntos sobre el descenso de categoría.

Diocesano 0-Badajoz 2

El Badajoz sigue con su buena dinámica para escalar nuevos puestos en la clasificación tras ganar por 0-2 al Diocesano en Cáceres. Los de Ávila se impusieron con solvencia gracias a un doblete de Bermu, que marcó un gol en cada mitad para llevar los tres puntos hasta la capital pacense. Los colegiales se van de vacío y se quedan un punto por encima del descenso que marca el Calamonte. El Badajoz tiene 38 puntos en puestos de ‘play off’.

Villafranca 2-Llerenense 1

El Villafranca remontó ante el Llerenense para acabar imponiéndose por 2-1 y de paso volver a la senda del triunfo para situarse en la zona media de la clasificación. Se adelantaron los de la Campiña Sur por mediación de Raúl Guerrero, pero los goles de Miñón para los de Javi Pérez acabaron dejando el triunfo en Villafranca de los Barros y al conjunto amarillo en la zona media de la clasificación con 32 puntos en su haber. El Llerenense es décimo con 31.

S. Amalia 0-Villanovense 1

Triunfo a domicilio, el segundo después de muchos meses, del Villanovense en su visita al Santa Amalia por un escueto 0-1. Los de Richi Tapia vencieron merced de un gol de Cidoncha al cuarto de hora de juego de la segunda mitad. Con este resultado se acercan a tres puntos de los puestos de ‘play off’ de ascenso con 34 y el equipo amaliense se descuelga en la tabla con 29 puntos en su haber.

Calamonte 1-Puebla 1

Reparto de puntos para Calamonte y Puebla de la Calzada que no termina por contentar a ninguno. En el caso de los calamonteños porque empezaron ganando y porque no terminan de salir del descenso, aunque ahora la salvación la tienen a solo un punto. Se adelantaron los de Cubi por mediación de Soldán al inicio del segundo acto, pero los poblanchinos, dirigidos por Pineda, empataban a falta de menos de diez minutos para el final gracias a un tanto de Julio Rodao. El Calamonte sigue en descenso con 18 puntos y el Puebla tiene 25.

Noticias relacionadas

Moralo 2-Pueblonuevo 0

Un gol de Perdi y otro en propia puerta fueron suficientes para mantener al Moralo en la senda del triunfo por segunda semana consecutiva y de paso seguir en la parte más alta de la clasificación. Los de Ruiz tienen 38 puntos y el Pueblonuevo, a nueve de la salvación, es colista.