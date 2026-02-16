El Coria pierde su colchón de puntos por el playoff

El Coria ha visto evaporarse en apenas unas jornadas el colchón de puntos que había construido en la zona de playoff tras caer por 1-2 en casa ante el Conquense, rival directo en la lucha por la fase de ascenso. El conjunto cauriense llegó a contar con hasta cuatro puntos de ventaja sobre sus perseguidores en los puestos de promoción hace unas jornadas, una renta que ofrecía margen de error en el tramo decisivo del campeonato. Sin embargo, la derrota no solo ajusta la clasificación, sino que deja al equipo empatado a puntos con el Tenerife B, sexto clasificado y con un partido menos, lo que sitúa la quinta plaza en una posición de máxima fragilidad.

El golpe es doble, ya que además de perder en casa ante un competidor directo, el Coria cede también el golaveraje particular frente al Conquense, un detalle que puede resultar determinante en caso de igualdad final. La sensación es que el equipo ha pasado en pocas semanas de gestionar una ventaja sólida a verse obligado a mirar de reojo la clasificación cada jornada. El margen que permitía respirar y planificar con cierta tranquilidad se ha reducido a cero cuando la temporada entra en su último tercio.

En lo estrictamente deportivo, el partido volvió a evidenciar un problema recurrente: los errores que penalizan en exceso ante rivales de entidad. El técnico Rai Rosa fue claro en su análisis al señalar que «si regalas dos goles ante un equipo que se mueve bien en resultados cortos, todo se complica». Rai Rosa apeló a la autocrítica y a la necesidad de dar un paso más en partidos determinantes: «tenemos que estar por encima del rival en concentración, intensidad, agresividad y hambre, porque hay equipos con más calidad que nosotros». El técnico recordó que nadie va a regalar nada en este tramo final y que el Coria debe afrontar cada jornada como una final. La siguiente será ante el Moscardó.