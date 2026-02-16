Estas son las torres de la Minicopa: Los jugadores más altos del torneo.

Muchas de las grandes promesas del baloncesto se dan cita esta semana en València con motivo de la prestigiosa Minicopa Endesa. Los equipos participantes llegan con varios nombres que darán mucho que hablar estos días, pero también en años venideros. No hay más que ver el listado de jugadores que disputaron el torneo con el Valencia Basket y terminaron jugando en ACB años después. Josep Puerto es uno de ellos.

La mayoría de los integrantes de las plantillas tienen 13 años (nacidos en 2012) y se presupone una calidad superior y un futuro brillante a la mayoría. Manejo de la pelota, visión de juego, tiro... y un gran físico. Hay adolescentes de diferentes estaturas en la Minicopa, desde poco más de 1,60 hasta superar los dos metros. Sin duda, el torneo dejará grandes fotos cargadas de poder y desigualdad física.

Real Madrid y Barcelona acostumbran a ser los grandes favoritos, aunque esta temporada puede colarse el Valencia Basket, anfitrión de la Minicopa. Precisamente en el club blanco juegan tres de las torres del torneo. Samba Coulibaly, ala-pívot nacido en enero de 2012 salió de la cantera del CB Ilicitano y mide 201 centímetros. Con dos centímetros más encontramos a Moussa Balla Traore, de 12 años y uno de los más jóvenes. También en el conjunto madrileño al camerunés Oumar Aziz, gigante de 2,10. En el Barça destacan Moussa Doumbia (203) que llegó de Mali para dominar todas las facetas del juego; Issa Kamate (205) con pasado en la cantera madridista y el talento polaco Szymon Maciej Nagorski (204).

Las torres del Real Madrid para la Minicopa / Real Madrid

Dos taronja de dos metros

Cristian Negoita Stroe (200) y Oliwier Czarnecki (204) son dos de los pívots que presentará el Valencia Basket en la Minicopa que se disputará en La Fonteta (la final será en el Roig Arena). Junto a Andrei-valentin Nasta (191) y Patrick Eke Germán (193) están destinados a cuajar un gran torneo sobre la pintura.

Otros 'niños' de altura

Pascal Adama Blanco Carrasco (200) es la torre de Unicaja; Patrik Matejka (206) y David Kona Malandala (205) cargan de centímetros y músculo el juego interior del Gran Canaria, dejando a Amadou Hama Maiga (200) como única torre de sus vecinos del Cajasiete Fundación CB Canarias; y por último Sangare Moussa (205) será la esperanza bajo tablero del Casademont Zaragoza.

