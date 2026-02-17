El Kazajoz se estrena entre los mejores en Chelva

El Kazajoz ha comenzado la temporada con resultados que invitan al optimismo. La equipo UCI de la formación pacense dejó una imagen competitiva en los Internacionales de Chelva, cita de referencia en el calendario internacional de XCO, donde logró situar a varios de sus corredores entre los mejores españoles del fin de semana y codearse con la élite mundial en distintas categorías.

La actuación más relevante llegó en la categoría júnior masculina. Pablo Rodríguez sorprendió con una salida fulgurante que le permitió integrarse en el grupo de cabeza desde los primeros compases. El extremeño sostuvo el ritmo de los principales favoritos durante buena parte de la prueba, siendo además el único corredor de primer año presente en esa disputa.

Aunque en el tramo final perdió contacto con las primeras posiciones, mantuvo la pelea por el quinto puesto hasta los últimos metros y confirmó su proyección en un escenario de máximo nivel.

En júnior femenina, la escuadra también ofreció argumentos sólidos pese a los contratiempos. Irene García y Adriana Rodríguez vieron condicionada su carrera tras sufrir una caída y un pinchazo, respectivamente, en la primera vuelta. Lejos de descomponerse, el equipo mantuvo el pulso competitivo.

Lucía Sánchez-Montañez firmó una carrera muy regular y concluyó sexta, a escasos segundos del top 5, mientras que Aina Sánchez logró la novena posición, situándose entre las diez mejores de la Women Junior Series. Ambas fueron las españolas más destacadas de la jornada. García, además, protagonizó una meritoria remontada hasta la decimotercera plaza.

Solidez también en Sub-23 y Élite

El buen arranque no se limitó a la base. En categoría Sub-23, los representantes extremeños compitieron con solvencia pese a medirse a corredores de mayor edad y experiencia. Mónica Estrada y Guillermo Parrado finalizaron entre los veinte primeros en su estreno en la categoría, mientras que el extremeño David Vizcaíno protagonizó una de las progresiones más llamativas del fin de semana al remontar desde la posición 90 en parrilla hasta concluir entre los 35 mejores, justo por detrás de su compañero Joan Mir.

En Élite, el equipo volvió a dejar su sello competitivo. Lucía Gómez y David Campos finalizaron en el top 20, ambos como segundos mejores españoles del día, mientras que Luca Pérez se mantuvo entre los treinta primeros, siendo el tercer nacional clasificado. El único contratiempo lo sufrió Campos tras sufrir una caída cuando rodaba en el grupo cabecero que le impidió pelear por cotas aún más altas.

Con este prometedor inicio, la formación pacense encara las próximas citas internacionales con la confianza de haber demostrado que puede competir de tú a tú con la élite del cross country olímpico.