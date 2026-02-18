El Extremadura despega

El Extremadura firmó una de esas victorias que reafirman proyectos y disparan ilusiones. El 3-0 ante el Antoniano fue el reflejo de un partido dominado de principio a fin, en el que los azulgranas impusieron ritmo, carácter y una pegada demoledora. Con este triunfo, el conjunto de Almendralejo se posiciona en los puestos que miran al playoff tras sacar adelante el primero de sus dos partidos aplazados, un detalle no menor en la carrera por los objetivos ambiciosos.

Pese a tratarse de un día laborable, el Francisco de la Hera presentó un gran ambiente. La afición azulgrana respondió con ganas de fútbol, consciente de la importancia del choque. Desde el calentamiento se palpaba que el equipo estaba enchufado, decidido a no dejar escapar la oportunidad.

El arranque fue eléctrico. En el minuto 11, Dieguito avisó con una falta lejana que, tras tocar en la barrera, obligó a Matías a despejar a córner con apuros. Fue la primera señal de lo que estaba por venir: un Extremadura dominador, instalado en campo rival y con las ideas claras.

La superioridad local se tradujo en el marcador en el minuto 24. La jugada fue una oda al fútbol combinativo. El Extremadura movió el balón de lado a lado hasta encontrar el hueco. Tala puso un centro medido desde la derecha y, llegando como una locomotora, Marco Manchón apareció desde segunda línea para ejecutar con precisión y firmar el 1-0. Lo merecía el Extremadura por juego y por insistencia.

El Antoniano intentó reaccionar, dio un paso adelante apenas dos minutos después, pero esa valentía se convirtió en su condena. En el 26, una contra letal dejó en evidencia la transición defensiva visitante. Dieguito, lanzado, condujo con potencia, atrajo rivales y abrió espacios. Con visión privilegiada, asistió a Manu Ramírez, que recibió solo. El delantero recortó al último defensa con sangre fría y definió al ángulo largo con una ejecución perfecta. 2-0 y sensación de golpe casi definitivo.

El conjunto visitante no bajó los brazos, aunque cada aproximación encontraba una muralla. En el minuto 33, un error de Luis Nicolás en el pase comprometió a la zaga local, pero Carlos Cordero apareció con una acción defensiva providencial para evitar el gol del Antoniano. Fue un aviso que el Extremadura supo gestionar sin perder el control.

Antes del descanso, los azulgranas pudieron ampliar la ventaja. En el 40, un balón colgado por Dieguito encontró la cabeza de Zarfino, que estuvo a punto de culminar para hacer el tercero. Y en el 44, nuevamente Dieguito, el jugador más desequilibrante del encuentro, puso un centro magnífico al primer palo, donde Maikel la peinó con intención. Solo una parada milagrosa de Matías Arbol evitó el tercero y mantuvo con vida al Antoniano al filo del intermedio.

La segunda mitad arrancó con polémica. En los primeros minutos se reclamó penalti por un agarrón claro a Zarfino dentro del área visitante. La grada protestó con vehemencia, pero el colegiado dejó seguir. Poco después, en el 58, otra acción encendió los ánimos: Luis Nicolás protagonizó una galopada formidable, cayó dentro del área y el árbitro tampoco señaló nada, impacientando a la parroquia local.

El Antoniano tuvo su ocasión más clara en el 59. Peral soltó un disparo potente que besó el larguero, recordando que en el fútbol cualquier despiste puede cambiar un partido.

El encuentro quedó definitivamente sentenciado en el minuto 78. Rober Moreno robó en campo propio y el Extremadura salió en estampida. Manu Ramírez condujo con inteligencia y cedió a Dieguito. El atacante, en estado de gracia, definió con una calidad excelsa para establecer el 3-0. Un golazo que rompía el partido.