‘Tu Momento de Libertad’ reanuda sus sesiones en 2026 en centros penitenciarios extremeños con el patrocinio de Fundación ‘la Caixa’

El programa de la Fundación Jóvenes y Deporte retoma en 2026 el trabajo socioeducativo con personas internas a través de la actividad física y sus valores

Intervención del ciclista Rubén Tanco ante los internos de Badajoz, dentro del programa ‘Tu Momento de Libertad’.

Intervención del ciclista Rubén Tanco ante los internos de Badajoz, dentro del programa 'Tu Momento de Libertad'. / FJYD

Redacción

Badajoz

La Fundación Jóvenes y Deporte retoma en 2026 el programa ‘Tu Momento de Libertad’ en centros penitenciarios de Extremadura, una iniciativa que utiliza el deporte como herramienta educativa y de transformación personal para favorecer la ocupación activa del tiempo en prisión y apoyar procesos de reinserción social.

Nuevamente con el patrocinio de Fundación ‘la Caixa’ y Caixabank, el programa recupera su dinámica de trabajo basada en sesiones periódicas, de 2 horas semanales para internos y 2 para internas de cada centro penitenciario, con un enfoque práctico y formativo, en las que el deporte se convierte en un espacio estructurado para entrenar hábitos y competencias útiles dentro y fuera del centro: constancia, autocontrol, respeto a normas, convivencia, cooperación, superación personal y manejo de la frustración.

‘Tu Momento de Libertad’, que cuenta igualmente con la colaboración de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz y con el apoyo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, se apoya en la capacidad del ejercicio físico para mejorar el bienestar y contribuir a climas de convivencia más positivos, al tiempo que refuerza retinas saludables y habilidades socioeducativas clave para el futuro. Las sesiones, impartidas por monitores especializados, priorizan la participación, el trabajo en equipo y el aprendizaje de valores, incorporando contenidos que conectan el esfuerzo deportivo con metas personales realistas.

En el día a día del centro, el programa convierte la práctica deportiva en un espacio de desconexión positiva y reconstrucción personal: ayuda a ordenar rutinas, canalizar el estrés y recuperar sensaciones de logro a través de metas alcanzables. La dinámica de las sesiones prioriza la participación y el acompañamiento, favoreciendo que las personas internas conviertan los hábitos beneficiosos e inherentes a su comportamiento, así como la incorporación paulatina de competencias que mejoran la convivencia (respeto a normas, cooperación, autocontrol y tolerancia a la frustración).

En ediciones anteriores, este enfoque se ha reforzado con acciones complementarias que aportan motivación y referentes. Por ejemplo, se han impulsado visitas de deportistas como el maratoniano Houssame Benabbou, que compartió entrenamientos y consejos prácticos (calentamiento, estiramientos o higiene postural) en sesiones del programa. También se han desarrollado talleres específicos como ‘Nutrición Sana y Superación’, impartido por la paratriatleta y nutricionista Cristina Miranda Zambrano, con recomendaciones adaptadas a la vida dentro del centro y un componente motivacional ligado a la superación personal, y en la misma línea se desarrollaron visitas como las del ciclista Rubén Tanco y actividades multideportivas con deportistas de clubes como el Arroyo Voleibol, Club Baloncesto Al-Qázeres y Club de Fútbol Femenino Cáceres.

Desde su puesta en marcha, el programa acumula más de 1.300 sesiones y ha beneficiado a más de 800 personas internas en Extremadura, consolidándose como una línea de intervención estable que se proyecta de nuevo en 2026 con el impulso del patrocinio de Fundación 'laCaixa' y Caixabank.

La Fundación Jóvenes y Deporte reafirma con esta reanudación su compromiso con iniciativas que, a través del deporte y la educación en valores, contribuyen a generar oportunidades de cambio y mejora personal en contextos de especial vulnerabilidad.

