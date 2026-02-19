El Extremadura de Rocha busca orden y control

El Extremadura quiere hacer su despegue definitivo en este tramo de la liga. Tras unos meses irregulares, con la llegada de David Rocha ele quipo ha encontrado esa pausa y control que necesitaba en los partidos para maniobrarlo a su manera y poder asegurar puntos, que es al fin y al cabo de lo que va esto. Todavía hay mucho margen de mejora, pero el Extremadura de Rocha ya empieza a dejar pinceladas de un equipo más compacto y robusto.

El orden es prioridad. El Extremadura ya no es ese equipo acelerado que corría de manera desbocada por todas las partes del campo. Luis Nicolás se ha erigido como la piedra angular del equilibrio del equipo en la posición de pivote, donde nadie le tose ahora la titularidad. En base a este ancla gira el barco azulgrana.

Con Rocha, Zarfino ha tenido que ejercer otro rol más conservador. El uruguayo ya no se libera de manera tan descarada como en la primera vuelta. Esto tiene como consecuencia que el Extremadura pierda fuelle en ataque, pero logre mucho control prácticamente en todo el campo. Ahora es Marco Manchón el que llega más en segunda línea y prueba de ello fue el gol que abría el marcador ante el Antoniano.

También en defensa se le ve al equipo más seguro. Llevaba muchas semanas el Extremadura sin encontrar una portería a cero hasta este miércoles. Atrás, la recuperación de Carlos Cordero ha sido determinante.

Claves

Hay dos jugadores que están siendo determinantes en las últimas semanas. Uno es Dieguito, autor de un gol y una asistencia ante el Antoniano. Vuelve a estar en su mejor momento de forma. Desbordando y liderando.

El otro es Manu Ramírez, que marcó su segundo gol de azulgrana y se le vio con mucha personalidad en el último encuentro. Ha encajado a la perfección de interior derecho, a pierna cambiada, pausando y controlando la pelota para que el equipo sepa llegar en segunda línea y defenderse con pelota en los pies.

Manu Ramírez está encantado además con Almendralejo: «es increíble que un miércoles haya tanta gente aquí animando. Es una gozada. Si les damos victorias, van a estar con nosotros siempre a muerte».

Noticias relacionadas

El equipo ya está preparando el partido del domingo a las 18.00 horas en Chapín ante el Xerez Deportivo. Para ese encuentro se espera bastante presencia de aficionados azulgranas en las gradas, ya que es uno de los desplazamientos más cortos de la temporada.