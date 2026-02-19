PROGRAMADA- Previa del Seis Naciones (3ª jornada): Inglaterra anuncia rock'n'roll y Gales e Irlanda calibran su crisis

Llega una jornada del Seis Naciones de mínimos. Un fin de semana que calibrará la dimensión de la crisis del rugby galés e irlandés. Dos partidos en el que importa más el cómo que el qué, la forma que el fondo. Los galeses atraviesan un complicado trance que corroe la estructura financiera de su rugby y, por ende, a su semillero de jugadores, de donde han dejado de salir piezas diferenciales. Después de dejar síntomas preocupantes ante Inglaterra y Francia, los dragones se miden a una Escocia que viene de emplearse al máximo ante los ingleses. Los de Townsend son capaces de lo mejor y de lo peor, y tras conquistar la Calcuta no deberían relajarse. 'Gregorio' ha recuperado para este partido a Van der Merwe y a Blair Kinghorn. Mucha pólvora en los tres cuartos, donde más debilitada su rival.

En Gales, Steve Tandy necesita recuperar los básicos porque sus actuaciones en las primeras jornadas han estado muy por debajo de lo exigible a nivel internacional. Defensa lastimosa, gestión de la posesión dramática y una montaña de golpes de castigo que les ha costado tarjetas que les siguen dejando en inferioridad durante los partidos. Y para lograrlo revoluciona su equipo introduciendo cuatro cambios con la entrada de Carter, Plumtree, Costelow con el 10 y Hamer-Webb.

En la trinchera verde también hay preocupación porque Irlanda adolece de jugadores dominadores y ha mostrado una involución notable en sus fases estáticas, con su melé barrida por la italiana, y su touch convertida en un tiro al aire. Por eso Andy Farrell también mueve el árbol colocando en el quince a Furlong, Beirne, van der Flier, Gibson-Park y Crowley. Bisagra nueva, en la que destaca la salida de Sam Prendergast, tras dos actuaciones decepcionantes con el 10. Crowley tiene su oportunidad, aunque Twickenham no es sitio cómodo.

Una tercera con Pollock y mucha pimienta

Sobre todo porque Inglaterra llega dolida tras la derrota en Murrayfield. Los de la risa se dejaron con su arrogancia habitual en el Seis Naciones y Russell, Huw Jones y compañía le pintaron la cara limitándose a aprovechar sus errores. Se mantiene el bloque, con Itoje cumpliendo 100 caps junto a Chessum, y a su espalda rock'n'roll con Curry y Earl en los flankers y Pollock, el villano favorito del nuevo rugby, de 8 estrenándose como titular. La bisagra sigue igual (Mitchell-Ford) y atrás entra Ollie Lawrence al segundo centro, empujando a Freeman al ala. No hace prisioneros Borthwick, pero le mete pimienta en la tercera y con el regreso de Ollie parta despertar al equipo de sus habituales siestas.

En el partido del domingo Francia seguirá su marcha triunfal ante los italianos, un partido especial para Gonzalo Quesada, jugador y entrenador en Francia, donde labró su carrera. Galthie seguirá probando cosas y esta vez el foco está puesto en el puesto de pilar derecho, donde Montagne y Aldegheri se disputan la titularidad. También se esperan movimientos en la segunda línea. Italia, por su parte, acude a Lille, porque el partido se jugará en el Stade Pierre Mauroy, para plantear batalla en la delantera con la consistencia de los 'gordos' más fiables del torneo, además de seguir luciendo jugadores como Menoncello. El partido finalmente se jugará con el techo abierto, tras una comentada controversia, pese a que hay un 70 % de probabilidad de lluvia y se esperan vientos con ráfagas de hasta 50 km/h. Condiciones que, sin duda, perjudican al rugby achampanado de los del gallo.

