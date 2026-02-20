Miguel Núñez: “estamos llegando en buen momento a la parte decisiva de la temporada”

Miguel Núñez en una de las voces autorizadas y con experiencia del vestuario del Extremadura. El futbolista de Siruela compareció ante los medios antes de la visita del equipo a Chapín para jugar ante el Xerez Deportivo este domingo. Valora el buen momento que atraviesa el equipo azulgrana tras la contundente victoria por 3-0 ante el Atlético Antoniano, un triunfo que refuerza el trabajo realizado en las últimas semanas. El defensa reconoció que, después de un parón sin competición, era importante respaldar el esfuerzo semanal con tres puntos. “Conseguir la victoria ayuda mucho. El ambiente está siendo muy bueno durante toda la temporada, pero siempre es mejor cuando ganas”, explicó. Núñez destacó que el equipo cada vez refleja durante más minutos lo que el cuerpo técnico exige, subrayando el orden, el equilibrio y la compacidad mostrados en el último encuentro.

El central señaló que las dos semanas sin partido han servido para afianzar conceptos y consolidar una identidad reconocible sobre el césped. “Cada vez se ve más lo que el míster nos pide. Empezamos a mostrar cosas en Málaga y ahora se ha visto durante gran parte del partido lo que queremos hacer”, afirmó. En el plano personal, Núñez reconoció sentirse cómodo en la posición de defensa central, una demarcación que conoce bien a lo largo de su carrera. “Con los años quizá no tienes las mismas facultades físicas, pero se ganan otras. Intento compensarlo anticipándome, leyendo el juego y hablando mucho con los compañeros”, explicó, poniendo en valor la experiencia como uno de los activos del vestuario en esta fase decisiva del campeonato.

Noticias relacionadas

El futbolista advirtió, no obstante, de la dificultad del próximo compromiso este domingo a las 18.00 horas en el estadio de Chapín ante el Xerez Deportivo. “Todos los partidos son complicados y el Xerez tiene menos puntos de los que ha merecido. Es un equipo que hace las cosas muy bien y tiene un juego atractivo”, señaló. Núñez aseguró que el Extremadura tendrá en cuenta las virtudes del rival para contrarrestarlas y viajará con la intención clara de sumar los tres puntos. “Nos estamos acercando a lo más importante de la temporada y creo que llegamos en un buen momento, recuperando compañeros y con la idea clara. Es importante mirar la clasificación para saber dónde estamos, pero sin obsesionarnos. Queda mucho margen y debemos ir partido a partido".