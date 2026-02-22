Lewandowski y Lamine Yamal se marchan enfadados con la sustitución de Flick

Frustrados y enfadados se marcharon Robert Lewandowski y Lamine Yamal del terreno de juego pese a la holgada victoria sobre el Levante. En una tarde de grandes expectativas, no cumplieron ni una. Ni la básica. La primordial: marcar uno o más goles.

“¿Qué reacción? ¿Se ha enfadado Lamine Yamal? Lo importante para mí es que se ha ganado el partido y hay otros jugadores que merecen jugar", respondió Hansi Flick, con aparente indiferencia a la gestualidad del extremo, antes de consignar que Roony Bardghji, su sustituto, "también merece jugar, es muy profesional y trabaja muy bien en los entrenamientos".

Lamine Yamal se tapa la cara en un gesto de desagrado. / Jordi Cotrina

Frustrados abandonaron el césped. Lewandowski sólo dispuso de dos remates, en un encuentro en el que intervino poquísimo, desactivado por la presencia de los tres centrales del Levante. A Dela y Matturro se les unía Rey cuando el Barça manejaba el balón. Lamine Yamal chutó tres veces, ninguna en dirección entre los tres palos y abusó de las acciones individuales que no desembocaron en ninguna oportunidad para sus compañeros. Raphinha acabó los 90 minutos frustrado, pero no enfadado. Era el tercer partido en el que el tridente se quedaba seco.

Fermín celebra su gol, el tercero del Barça ante el Levante. / EPC

En cambio, Fermín López apenas necesitó 15 minutos después de entrar en el campo para marcar. "He visto el hueco y he disparado", explicó el jugador andaluz, quien confesó que prefiere jugar de mediapunta que delantero. En los últimos partidos hemos concedido defensivamente mucho. Si lo corregimos, estaremos cerca de conseguir todos los títulos“, añadió un Fermín feliz.

Sus compañeros cargaban con el malhumor encima, que se agravó al ver sus respectivos dorsales para ser sustituidos. Lewandowski fue relevado por Ferran Torres, en el triple cambio que se llevó por delante también a Dani Olmo y Marc Bernal, autor del 1-0. El ariete recuperaba la titularidad pero culminaba el tercer partido sin chutar a portería y sin dar alguna asistencia.

Hansi Flick, durante el Barça Levante. / Jordi Cotrina

Flick esperó en la banda, de pie, y tendió la mano a los tres. Con el cambio de Lamine Yamal, al que se le adivinaba desde lejos la cara de pocos amigos en su cansino caminar desde la otra banda del campo, Flick se sentó en el banquillo, rehuyendo el riesgo de un hipotético desaire del extremo.

No pareció Flick inquieto por las visibles reacciones de los delanteros.

