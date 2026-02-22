‘Manotazo’ del Don Benito para hacerse con el título

La solidez del líder Don Benito está fuera de toda duda toda vez que los rojiblancos continúan sin ceder terreno alguno en un camino plagado de piedras para todos menos para los de José Carlos Prieto ‘Canica’, que avanzan triunfantes en una Tercera Federación en la que son los principales y casi únicos favoritos al título de liga a estas alturas, en gran parte también gracias a la solidez y fiabilidad de los calabazones, que este fin de semana dieron un golpe muy importante para hacerse con el título de liga y de paso ascender de categoría. Todo a costa de su eterno rival, un desmejorado Villanovense que sucumbió por 0-5 en casa ante sus vecinos en una de las peores mañanas que se recuerdan por Villanueva de la Serena.

La fiesta rojiblanca fue triple porque el Jaraíz había empatado un día antes en casa ante el Azuaga para dejarse otros dos puntos más por el camino y porque el Badajoz cayó derrotado en el último minuto en casa ante el Moralo.

Por abajo, el Calamonte logra salir del descenso tras muchas jornadas en los puestos bajos.

Villanovense 0-Don Benito 5

Humillante y sonrojante victoria del Don Benito ante su eterno rival, el Villanovense, en el segundo y último derbi de las Vegas Altas de esta temporada. Con un global total de 7-0 a favor de los rojiblancos en los dos derbis que se han disputado este año, queda claro por qué los calabazones pueden optar al título de liga y los serones apenas pueden conformarse con ocupar puestos intermedios de la tabla. Los de José Carlos Prieto ‘Canica’ se impusieron en un partido que encarrilaron en la primera parte con dos goles de penalti de Platero y Carlos López.

El Villanovense se quedó con uno menos tras el primer gol por expulsión de Satu y con diez, los de Richi Tapia estuvieron a merced de los calabazones, que redondearon el marcador con un doblete de Rubén Sánchez y otro tanto de Imad. Un triunfo que deja al Don Benito líder con 48 puntos, siete más que el Moralo, que ahora es segundo. El Villanvoense, en la zona media de la tabla, tiene 34.

Badajoz 0-Moralo 1

Un gol de Goodluck en los últimos minutos de partido fue suficiente para que el Moralo saliera victorioso de su visita al Nuevo Vivero para enfrentarse a un Badajoz que llegaba en un buen momento de forma y en una dinámica ascendente con Ávila en el banquillo. Sin embargo, con la igualdad en el marcador, los de José Antonio Ruiz aprovecharon una buena ocasión en el tramo final para llevarse una victoria que les aúpa hasta la segunda posición con 41 puntos. El Badajoz, en posiciones de ‘play off’, se descuelga a diez puntos del liderato tras dejar atrás una buena racha de partidos sin perder.

Cabeza del Buey 1-Villafranca 0

Un solitario tanto de Asier en la primera mitad fue suficiente para que el Cabeza del Buey consiguiera hacerse con los tres puntos en casa ante el Villafranca. Los caputbovenses, que venían de perder contra el líder, regresan así a la senda del triunfo y de paso se hacen con la tercera posición clasificatoria. Todo ante un Villfranca que se queda en la zona media con 32 puntos.

Jerez 0-Calamonte 0

El empate sin goles entre Jerez y Calamonte acabó por contentar a ambos de cara a continuar peleando por sus respectivas aspiraciones clasificatorias. El Jerez porque suma un punto más para permanecer cerca de las posiciones nobles de la clasificación, y el Calamonte porque se mantiene en la pelea por la salvación. Ambos buscaron ocasiones para adelantarse en el marcador, pero no lo consiguieron.

Llerenense 3-Diocesano 0

El Llerenense de Juan Carlos Román continúa escalando posiciones en la clasificación tras imponerse con autoridad por 3-0 al Diocesano en el Fernando Robina. El conjunto de Llerena firmó uno de sus partidos más completos de la temporada, dominando desde el inicio y mostrando una notable eficacia de cara a portería.

El choque quedó prácticamente sentenciado en la primera mitad gracias a los tantos de Javi Román, Juanan y Raúl Guerrero. Con este triunfo, el Llerenense adelanta al Villanovense en la tabla y se sitúa séptimo con 34 puntos, consolidando su buena dinámica en las últimas jornadas. Por su parte, el Diocesano cae a puestos de descenso con 19 puntos, los mismos que suma el Calamonte, y ve cómo se complica su situación en la lucha por la permanencia.

Montehermoso 3-Santa Amalia 1

El Santa Amalia continúa arrastrando una racha negativa tras perder esta vez en su visita a un Montehermoso que fue capaz de sobreponerse 3-1 a los amalienses y que se engancha a la pelea por la salvación. Los cacereños se impusieron por 3-1. El primero lo hizo Chico, que volvió a anotar en la segunda parte. Momah sentenció en el descuento. El Santa Amalia se queda en la zona intermedia a diez puntos del descenso y ocho de los puestos nobles. El Montehermoso ahora tiene la salvación a cuatro puntos.

Puebla 3-Gévora 2

El Puebla de la Calzada regresó tiempo después a la senda de la victoria tras doblegar por 3-2 al Gévora en un duelo de cercanía. Para los poblanchinos marcaron Coronado, Abraham Pozo y Julio Rodao y para los de Gévora lo hicieron Josito y Bachuri.Todo en un encuentro que tuvo alternancia de goles en el marcador. El Puebla es decimotercero con 28 puntos y el Gévora se mantiene un punto por encima del descenso.

Pueblonuevo 2-Montijo 2

Entretenido encuentro el que protagonizaron el Pueblonuevo y el Montijo, que acabaron empatando a dos en lo que es un resultado que no termina de contentar a ninguno en sus respectivas intenciones. Los goles del Pueblonuevo los hicieron Kelechi y Fran Santos, mientras que los del conjunto montijano fueron obra de Alfonso Sánchez y Martín Gómez. Los de Pueblonuevo son colistas con once puntos y el Montijo, undécimo, con 31.

La próxima jornada el líder recibirá en casa al Montehermoso, mientras que el Badajoz visitará al Montijo fuera del Vivero.