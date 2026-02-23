Las decisiones arbitrales desesperan al Extremadura

Buscar el argumento arbitral cuando no salen los resultados puede ser la opción más recurrente para un equipo de fútbol. Y partiendo de esa base, el Extremadura lo admite y lo reconoce. Pero eso no puede esconder el enfado morrocotudo que existe en el entorno del vestuario azulgrana por una serie de decisiones arbitrales que empiezan a desesperar por dentro y, lo peor, a condicionar en la clasificación.

La última llegó este domingo en el estadio de Chapín. En el minuto 94 de partido, el último de los cinco de añadido del colegiado Raúl de la Mata, un córner botado por Dieguito y peinado por Zarfino quedaba en pies de Miguel Núñez que embocaba a gol perfectamente habilitado entrando en carrera. Las imágenes del partido lo dicen todo. Prensa y entorno del Xerez también lo ha reconocido. El vestuario del Extremadura era un clamor tras el partido.

“El partido viene marcado por la acción del gol, que era legal a todos los efectos. Miguel está habilitado y ese es el motivo por el cual el Extremadura no ha ganado el partido aquí en Chapín” comentó David Rocha en sala de prensa, visiblemente enfadado por la decisión arbitral.

El técnico cacereño fue además expulsado unos minutos antes de esta acción polémica por devolver al campo un balón cuando el Xerez se disponía a poner el juego en marcha con otra pelota. Rocha comentó que no lo hizo con mala intención, sino por devolver la misma pelota, y el árbitro le argumentó que, por reglamento, eso era roja. Por lo que no se sentará en el banquillo en el próximo partido ante el Lorca en Almendralejo.

Llueve sobre mojado en esto de los árbitros para el Extremadura. En el vestuario no olvidan lo ocurrido en Puente Genil, cuando el auxiliar también anuló un gol legal a Zarfino con empate en el marcador y que hubiera supuesto otra victoria del Extremadura lejos de casa.

De igual modo, el Extremadura sufrió dos polémicas expulsiones en partidos que dominaba sobre el césped. Uno fue en Huelva, con la roja a Rober Corra cuando el marcador reflejaba un 0-0. El partido lo acabó perdiendo el Extremadura. Y otra expulsión rigurosa a Samu Hurtado en casa ante el Linares, cuando el Extremadura ganaba por la mínima y acabó cediendo el empate.

Pese al malestar, Rocha quiso no centrar todo el malestar en el arbitraje: “Son parte del juego y también se pueden equivocar. Cuando te toca en contra duele más, sobre todo cuando creo que ha habido un equipo que ha merecido ganar y ha sido la Extremadura. Hoy nos quitaremos las penas y mañana estaremos trabajando”.