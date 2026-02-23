Rena, Torrecillas y Navalmoral no fallan y el grupo de arriba empieza a afianzarse

En una temporada de fuerzas equilibradas, la actual tendencia de resultados en la Tercera División extremeña de fútbol sala parece llevar su desarrollo a la formación de grupos ya más definidos en las zonas importantes del campeonato. El Bambatam Rena sigue líder seguido por Torrecillas y Fex Multiseguros Navalmoral. Los tres ganaron, completando el cuarteto de fase de ascenso el Colegio San José, que empató en su visita a Granja de Torrehermosa. Por su parte, el Cáceres Universidad vuelve a entrar en crisis con tres derrotas seguidas y por otro lado solo un punto sumaron entre todos los componentes del trío de descenso, sin reacción a la vista.

Empate entre campeones

Reparto de puntos entre los últimos campeones de Liga y Copa: Granja 2-Colegio San José 2. Segunda igualada consecutiva del equipo de Cáceres, que vencía 0-1 al descanso. Después, el marcador terminaría equilibrado. Por el Granja marcaron Ruby y un rival en propia meta y por el San José Rober y Markkino.

Por su parte, el líder mantuvo su primera plaza derrotando al penúltimo clasificado: Bambatam Rena 4-Badajoz GV Energía ACV 1. Igualado primer tiempo que terminó 2-1. Al final se impuso el Rena, que ha ganado los diez partidos que ha jugado en su cancha. El Badajoz lleva cinco derrotas seguidas. Alejandro, Jesús Búrdalo, Hugo y Abel se repartieron los goles locales y Samu Fuentes marcó el tanto visitante.

Apretado marcador en Casar de Cáceres, donde venció 1-2 el equipo de Navalmoral. Se adelantaron los casareños con gol de Daniel, pero remontó el equipo moralo con tantos de Zipi y Sete para seguir con su gran racha, en la que ya acumulan siete partidos sin perder.

También triunfo visitante por la mínima en el Cáceres Universidad 3-Ciudad de Almendralejo 4. Alternativas en el marcador, sin grandes diferencias, hasta el definitivo triunfo visitante. Goles del equipo perdedor de Jairo, Adrián y Pablo y del vencedor de Antonio 2, Arturo y Alejandro. Y un empate que se quedó corto para los dos fue el Villagarcía 2-Arroyo Ferroluz 2. Unos no salen de la zona de descenso y otros no terminan de engancharse a la zona alta. Goles locales de Raúl y Sergio y visitantes de Asier y Juan Manuel.

La victoria más clara de la jornada fue el Alfar Salvatierra 6-Jarandilla 2. Importante resultado que acerca al ganador a la zona noble en la que precisamente flojea ahora el perdedor. Al descanso un contundente 4-0. Goles locales en sendos dobletes de Alberto Matamoros, Juan Díaz y Álex Díaz y visitantes de David y Roberto Cano.

Además, victorias de los equipos que viajaban en otros dos duelos que completan la jornada. Castañar 3-Torrecillas 6, triunfo que dio tres nuevos puntos a uno de los equipos que se asienta en playoff y dejo sin sumar al colista. Goles locales de Juan Pedro, Álvaro y Marcos y visitantes de Alex 2, Miguel Ángel 2, Mario y Álvaro. Y Buhersa Fyerpa Talayuela 0-Burguillos del Cerro 3. La primera vez que esta temporada que se queda sin marcar el equipo tabaquero. Los burguillanos suman una victoria de gran valor para mantener a raya la zona de descenso.

Partidos atrasados

Algunos partidos pendientes aclararán las cosas en las próximas semanas. El primero en recuperarse será el Arroyo-Cáceres Uex, de la jornada 19, que se jugará el próximo jueves a las 21 horas (pabellón de Brozas). Además, el torneo ha fijado para el próximo fin de semana la jornada 23 en la que destaca el duelo en las alturas San José-Rena y el derbi del Campo Arañuelo entre Navalmoral y Talayuela.

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 23 DE LA TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

En la clasificación, Rena es primero con 42 puntos, seguido por Torrecillas y Navalmoral con 40 y San José con 38 y un partido menos. Jarandilla tiene 35, Granja 33, Almendralejo 32 y 31 Salvatierra y Talayuela. Con 29 puntos cada uno están Arroyo y Cáceres, sumando 27 Casar y 23 Burguillos. Forman el trío de descenso Villagarcía 16 puntos, Badajoz 14 y Castañar 12.