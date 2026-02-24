El Don Benito se asegura a César Llera otro año más

El Don Benito tiene un pie y parte del otro en Segunda Federación. O mejor dicho, una mano y parte de la otra. Y eso es en gran parte gracias a uno de los mejores fichajes del director deportivo rojiblanco, Jorge Mendoza, para la presente temporada. Ese no es otro que César Llera, portero del conjunto calabazón que se ha adueñado como ningún otro de la portería y no parece dispuesto a soltarla. No por el momento, desde luego.

El conjunto rojiblanco anunciaba precisamente la renovación del guardameta, de 26 años de edad, esta misma semana de cara a la próxima temporada, en la que si nada se tuerce el Don Benito volverá a militar en la Segunda Federación una temporada después del descenso. Desde luego, los siete puntos de ventaja que saca al segundo (Moralo) es una distancia suficiente como para pensar que el equipo que dirige José Carlos Prieto ‘Canica’ continuará su camino triunfante de aquí a final de temporada. El caso es que tras la renovación del director deportivo, el siguiente ha sido el propio Llera, protagonista hace dos semanas en casa ante el Cabeza del Buey con paradas de mucho mérito, entre ellas un penalti al conjunto caputbovense. No en vano, los apenas 14 goles encajados por el conjunto calabazón ponen el foco en el portero, protagonista en algunos momentos importantes de la temporada.

De hecho, la seguridad bajo los palos es una de las señas que han hecho no dudar a Mendoza para ofrecerle la renovación. Eso sí, el jugador, consciente de que parece haber encontrado en Don Benito su hábitat perfecto, ha decidido continuar un año más sin importar la categoría. «Donde te valoran y te sientes en casa, es donde debes estar», escribía el propio jugador tras anunciarse su renovación para la próxima temporada.

Buena racha

El buen momento que atraviesa el propio Llera coincide también con el del resto del conjunto rojiblanco. El Don Benito, que viene de golear por 0-5 al Villanovense en el derbi de las Vegas Altas, solo ha perdido uno de los últimos once encuentros, lo que le ha permitido auparse y afianzarse en la primera posición clasificatoria. Por delante, no obstante, todavía tiene encuentros peligrosos, como por ejemplo la visita de la semana que viene al Jaráiz, visitar al Azuaga o medirse lejos del Vicente Sanz al Moralo, aunque eso será en la última jornada. Está por ver si el equipo calabazón se juega algo allá por mediados del mes de mayo.