La pelea entre Milei y Chiqui Tapia, el "dueño" de la Federación, se convierte en un asunto político nacional

El fútbol es de una centralidad en la Argentina que su dimensión política siempre salta a la vista. Antes de lanzarse a la presidencia, en 2015, el magnate Mauricio Macri manejó los destinos de Boca Juniors, el club con más hinchas en este país ganador de tres mundiales y capaz de soslayar discusiones y enfrentamientos si se trata de poner por delante los intereses del seleccionado. El presidente Javier Milei ha lanzado una cruzada casi personal contra las autoridades de la Federación, Claudio Chiqui Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggno, cuyo meteórico ascenso económico, lindante con la obscenidad, se ha convertido en un asunto de Estado y el comentario corriente en los medios. Tapia, cuyo origen en un humilde equipo bonaerense, Barracas, queda a estas alturas como una marca exótica de su biografía de bon-vivant, decidió redoblar su pelea con el ultraderechista a los ojos de la sociedad. Y como parte de esta disputa, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión de la novena jornada de la liga que debía disputarse entre el jueves 5 y el domingo 8 de este mes, También se suman a la huelga todas las categorías. De esta manera, los equipos salieron a respaldar a los principales dirigentes en medio la denuncia judicial por lavado de dinero y otros presuntos actos ilegales.

Los días de la protesta coinciden con la citación en los tribunales de Tapia y Toviggino en la causa que se les sustancia por supuesta evasión fiscal y retención de aportes impulsada por la Agencia de recaudación.

En los años setenta eran frecuente las huelgas de los jugadores por cuestiones salariales. Pero nunca había sucedido que la AFA misma protestara. Su Comité Ejecutivo descartó la existencia de una deuda que pudiera ser “exigible” por el fisco. Tapia, conocido como “el Chiqui”, ha intervenido a la vez en las redes con elocuencia para defender no solo su “honor” sino el de la misma federación. “La AFA somos todos”, hizo saber.

Tapia ha consolidado su poder sobre la base de los éxitos del seleccionado: dos Copa América y la consagración en Catar en 2022. Aunque algunos medios de prensa sostienen que el trasfondo de la pelea entre Milei y “el Chiqui” está relacionado con la intención del Gobierno de promover las sociedades anónimas deportivas, un proyecto resistido por buena parte de los equipos afiliados a la AFA, los lujos exorbitantes e imposibles de justificar de los dirigentes cuestionados son vistos como escandalosos.

El presidente de la federación ha tenido siempre un aliado de peso enorme: Leo Messi. Fue Tapia el responsable de crear las condiciones para que el mejor jugador del mundo pudiera tener un ecosistema adecuado en las competencias internacionales. La gran pregunta que se formulan los conocedores tiene que ver con la posible respuesta de Messi ante un avance de las causas judiciales contra un dirigente que tiene prohibido abandonar el país, o el agravamiento de la pelea personal que tiene Milei con el “Chiqui”. El anarco capitalista lo acusa nada menos que de “arruinar” el fútbol argentino.

