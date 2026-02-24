Fútbol | Segunda Federación Femenina
Al Sport Extremadura le empiezan a salir las cuentas para campeonar
Las pacenses aventajan al Málaga, segundo clasificado, en ocho puntos a falta de ocho jornadas. El domingo reciben a su máximo perseguidor en un duelo trascendental
Jornada a jornada, al Sport Extremadura se le empieza a poner cara de campeón del Grupo 3 de Segunda Federación. Las verdinegras, que se impusieron el pasado domingo al Cacereño Atlético en el derbi extremeño por 1-2 gracias a los goles de Anlly y Ana Herrera, aventajan en ocho puntos al Málaga, segundo clasificado, cuando solo restan ocho jornadas para la conclusión de la liga.
Por si fuera poco, el conjunto malagueño visita este domingo El Vivero para medirse al combinado que entrena Juan Carlos Antúnez, en la que puede ser la puntilla definitiva a una fulgurante campaña.
Y es que, el Sport ha dominado con puño de hierro su grupo desde las primeras jornadas. Pese a que las pacenses sufrieron un tropiezo en la segunda fecha tras caer en Granada por un duro 5-0, en el resto de los encuentros han demostrado un excelso nivel que las llevó a encadenar nueve victorias consecutivas y 13 partidos sin perder.
Con un balance de 15 victorias, un empate, dos derrotas, 40 goles a favor y solo 17 en contra en 18 jornadas, la escuadra pacense prepara ya el decisivo duelo de este domingo con sabor a final. Todo lo que no sea una derrota encarrilará más aún el que sería el segundo ascenso consecutivo en los últimos dos años, confirmando que el proyecto de un Sport que va muy en serio desde hace años está más cerca que nunca de volver a hacer historia.
