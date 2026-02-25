Nueve de los quince equipos participantes en la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina compiten en el Tour de Francia

La Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina 2026 perfila ya sus últimos detalles y contará con 155 ciclistas de quince equipos internacionales en una de las ediciones con mayor participación y categoría de las corredoras. Habrá seis equipos UCI Women’s World Tour y nueve que también compiten en el Tour de Francia Femenino, tres más que en la pasada edición.

Asimismo, este año se refuerza también el bloque intermedio con una mayor presencia de equipos continentales UCI, al tiempo que se reduce el número de equipos élite de seis a tres. El pelotón reunirá formaciones de Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Australia y Bélgica, configurando una de las participaciones más diversas de su historia.

Esta presencia internacional consolida la carrera dentro del calendario UCI 2.1 como un evento atractivo para equipos de primer nivel y posiciona a Extremadura como sede de competición deportiva global. Este ajuste en la participación de equipos de mayor categoría eleva el nivel competitivo del pelotón y convierte a la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina en una de las competiciones con mayor proyección y crecimiento en los últimos años.

La edición 2026 también amplía la representación internacional con dos selecciones nacionales (Bélgica y España) y estructuras procedentes de distintos continentes, consolidando el carácter global de la prueba dentro de la categoría UCI 2.1. En conjunto, la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina no solo aumenta su prestigio deportivo, sino que avanza en estructura organizativa, calidad del pelotón y posicionamiento dentro del calendario internacional.

La competición femenina está prevista entre el 6 y el 8 de marzo y será una cita de carácter internacional en la que participarán 105 ciclistas. El recorrido discurrirá por las provincias de Cáceres y Badajoz, comenzando el viernes 6 de marzo en una etapa con salida y llegada en Herrera del Duque con una contrarreloj individual con paso por el entorno de la Playa de Peloche, a orillas del embalse de García Sola. Será un recorrido urbano de 18’4 kilómetros.

La segunda etapa será el sábado 7 de marzo, con salida en Pueblo Nuevo del Guadiana y meta en Fuente del Maestre, tendrá 132’8 kilómetros que discurren por las comarcas de Vegas Bajas, Lácara y Tierra de Barros, con un desnivel acumulado de 1.181 metros positivos, siendo una jornada llana propicia para altas velocidades y final con previsible sprint.

La competición concluirá el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una etapa de montaña que discurrirá entre Jerte y Jaraíz de la Vera. Será la tercera y última etapa con protagonismo para el Valle del Jerte y 139’4 kilómetros y 2.550 metros de desnivel positivo. Un recorrido de alta montaña que incluirá cuatro premios de esta modalidad y unió de sprint especial, por lo que se convertirá en escenario decisivo para la clasificación general.

La Vuelta Ciclista a Extremadura femenina 2026 se organiza gracias a la colaboración público-privada, organizada por la Federación Extremeña de Ciclismo con el apoyo de Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Jóvenes y Deportes y con el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte, además de contar con la colaboración de la Diputación Provincial de Badajoz, la Diputación Provincial de Cáceres y de patrocinadores privados como Caja Rural de Extremadura y Transfrigo Moyano, junto a colaboradores como Iveco y la empresa Verde y Sostenible.