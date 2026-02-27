Almendralejo ante un partido decisivo para acercarse a los playoff

El Voleibol Almendralejo quiere volver a hacer historia en el voleibol regional. Con apenas cuatro partidos por delante en el grupo C de Superliga 2 en liga regular, los almendralejenses tienen opciones de clasificarse para la disputa del que sería su segunda fase de ascenso a Superliga, la máxima categoría de este deporte. Todo un hito que ni siquiera estaba programado como objetivo para este año, pero que puede llegar merced a una segunda vuelta apoteósica de los de Tierra de Barros.

Este sábado, a partir de las 18.00 horas, el Voleibol Almendralejo recibe la visita del Voley Mallorca. Se trata de un enfrentamiento directo entre el tercer y cuarto clasificado, respectivamente, sólo separados por tres puntos actualmente en las clasificación. Una victoria daría muchas opciones al tener por delante un enfrentamiento futuro ante el segundo clasificado. Este año, los dos primeros de cada grupo juegan la fase de ascenso.

Noticias relacionadas

El equipo dirigido por Antonio Morán está con la moral y la confianza que le están otorgando las victorias de la segunda vuelta y está plenamente convencido de que, si se genera un ambiente mágico este sábado en el pabellón de San Roque, hay muchas posibilidades de vivir otra tarde más de voleibol para el recuerdo