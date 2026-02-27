Almendralejo rinde homenaje a Melissa López Osorio, árbitro de Primera

Almendralejo ha realizado un reconocimiento público a la figura de Melissa López Osorio, árbitro de la localidad que este año está debutando en la Primera División femenina, siendo la primera colegiada de Almendralejo en alcanzar la máxima categoría.

El acto tuvo lugar en el campo de fútbol de la piscina climatizada del polideportivo municipal, un campo que vio crecer a Melissa en el mundo del arbitraje desde bien pequeña. Allí se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa en honor a la colegiada.

El director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santi Amaro; o la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, fueron algunas de las autoridades presentes en el homenaje, junto a responsables del equipo de gobierno municipal y algunas personalidades del fútbol extremeño.

Noticias relacionadas

Melissa asegura sentirse muy reconocida, emocionada y agradecida por este gesto que simboliza también el progreso de la mujer en el arbitraje de fútbol. Este año, Melissa ya ha dirigido 11 partidos de la máxima categoría del fútbol femenino. Además, también ha dirigido tres partidos de la Tercera Federación extremeña masculina.