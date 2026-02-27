Rocha: “La sanción es desproporcionada, pero sirve para aprender”

El Extremadura ya sólo tiene la mente depositada en el partido de este domingo, a las 12.00 horas, ante el Lorca Deportiva en el Francisco de la Hera, un duelo que se antoja crucial para ver a los azulgranas con opciones reales o no de pelear por los puestos de playoff de ascenso.

En ese partido no podrá estar David Rocha, sancionado con tres partidos esta semana tras la tarjeta roja vista en Chapín frente al Xerez Deportivo. El técnico azulgrana no ocultó su sorpresa por la dureza del castigo. “Creo que por una acción como esa que te echen tres partidos me parece un poco desproporcionado. La norma lo dice así y tampoco hay mucho más que decir”, afirmó, aunque dejó claro que acepta la decisión. “Ya pasó, lo asumimos y lo afrontamos como viene”.

Rocha explicó que lo que más le duele es no poder acompañar a sus jugadores desde el área técnica en un momento clave del campeonato. “Ves algunos banquillos que montan auténticos espectáculos y nosotros precisamente hemos recibido felicitaciones por nuestro comportamiento. Te sientes un poco invadido por esta sanción”, señaló. Aun así, quiso rebajar el tono y centrarse en el trabajo del equipo: “Soy joven en esto de los banquillos y me servirá de lección. Tengo plena confianza en Pardo, en Pedro José y en el resto del cuerpo técnico. Sé que lo van a hacer de maravilla”.

También reflexionó sobre la relación entre entrenadores, árbitros y comités disciplinarios. “Creo que esa relación no habla el mismo idioma. Ves sanciones un poco desmesuradas y otras situaciones que pasan desapercibidas. Quizá habría que darle una vuelta”, comentó, aunque insistió en que ahora toca mirar hacia adelante.

En cuanto al partido ante el Lorca Deportiva, Rocha destacó la importancia del choque, aunque evitó calificarlo como definitivo. “Es un partido importante, pero no definitivo ni mucho menos. Si somos capaces de ganarlo nos podemos poner en una situación bastante buena”, subrayó. El técnico valora la buena dinámica de ambos conjuntos y prevé un encuentro muy equilibrado. “Es un equipo que quizá no sea el más vistoso, pero lo que hace lo hace muy bien. Es difícil meterle mano, concede poco y tiene muy claras sus ideas en ataque”.

El Extremadura también llega en buen momento, con cuatro jornadas sin perder y una mejora notable en el aspecto defensivo. Rober Moreno, por sanción, junto a Fran Rosales y Rober Correa por lesión son las bajas del equipo.