Un partido clave para el futuro del Extremadura

Para estar entre los mejores hay que empezar a ganar a los mejores. Topicazo futbolístico aplicable a la situación actual del Extremadura, que este domingo recibe a las 12.00 horas al Lorca Deportiva en el Estadio Francisco de la Hera con la obsesión de lograr los tres puntos y dispararse en la parte alta de la clasificación.

No va a ser determinante al cien por cien, está claro, pero sin duda el choque de este domingo va a marcar mucho el devenir futuro del Extremadura, que ahora es aspirante a todo, pero que lleva semanas haciendo la goma por quedarse en el vagón alto del tren de cabeza, entre aplazados y empates aliñados con triunfos.

Cuatro partidos lleva el equipo de David Rocha sin conceder una derrota. Por cierto, los mismos partidos que el Lorca que incluso ha hecho mejor dinámica con 10 de los últimos 12 puntos en juego.

Uno de los capitanes del vestuario azulgrana, Imanol Barace, tiene claro que no se trata de un partido cualquiera. «Es un partido importante. Se nota en el ambiente que no es uno más».

Barace destacó que ambos conjuntos atraviesan un buen momento y que el factor campo puede ser determinante. Somos dos equipos que venimos en una buena dinámica, pero nosotros tenemos la ventaja de jugar en casa, con nuestra gente. Tenemos muchas ganas de poder jugarlo y llevarnos los tres puntos».

Sin los lesionados Rober Correa y Fran Rosales, y con la sanción de Rober Moreno, Rocha volverá a cambiar su once inicial donde Maikel puede volver a la titularidad.

En cuanto al Lorca, los murcianos están en la misma tesitura que el Extremadura. Su entrenador, Sebas López, lo ha dejado claro: «tenemos un partido que nos puede decir realmente dónde vamos a estar. Es un un rival que nos va a servir de termómetro para nosotros». El respeto hacia el Extremadura es máximo, destacando que se enfrentan a un rival de gran calidad en gran escenario.