El Betis domina la primera mitad, el Sevilla la segunda y el derbi acaba en tablas

Betis y Sevilla empataron a dos un disputado derbi, el primero oficial en el Estadio La Cartuja por las obras de remodelación del Benito Villamarín, tras un emocionante partido en el que cada equipo dominó una parte, al adelantarse con un 2-0 los verdiblancos en la primera e igualar los nervionenses, que mantuvieron siempre la fe, en la segunda.

Un tanto del brasileño Antony dos Santos, rebasado el cuarto de hora, y otro de Álvaro Fidalgo, cerca de acabar la primera mitad, pusieron un claro 2-0 al descanso para el Betis, pero en la segunda el Sevilla reaccionó bien y logró equilibrar el marcador con tantos del chileno Alexis Sánchez (m.62) e Isaac Romero (m.85).

Se medían en un duelo muy especial en una ciudad dual como Sevilla, sobre todo en lo futbolístico, dos equipos con buenas trayectorias (4 partidos ligueros invictos los béticos -10 de 12 puntos- y 3 los sevillistas -5 puntos de 9-), pero con realidades y objetivos muy distintos, con el Betis quinto en pos de un puesto en la Liga de Campeones y el Sevilla duodécimo y centrado en alejarse de la zona de descenso.

El chileno Manuel Pellegrini sólo hizo un cambio, el punta colombiano Cucho Hernández por el congoleño Bakambu; y el argentino Matías Almeyda, quien no estuvo en el banquillo al cumplir el segundo de sus siete partidos de sanción por su expulsión ante el Alavés, sorprendió con el chileno Alexis Sánchez acompañando arriba al nigeriano Akor Adams.

Alexis, sin apenas protagonismo en su equipo en los últimos partidos, relevó al francoargentino Maupay, baja de última hora por unas molestias en un derbi que comenzó con titubeos por ambos bandos, con el equipo de Nervión bien plantado atrás y el Betis sin crear el peligro que suele generar en el área contraria.

El guion cambió totalmente nada más rebasarse el primer cuarto de hora, cuando el marroquí Abde, uno de los hombres más en forma en los locales, se inventó una magnífica jugada desequilibrante por la línea de fondo visitante para ceder el balón al Cucho, cuyo tiro lo repelió la zaga rival, pero el brasileño Antony recogió el rechace y marcó de chilena el 1-0.

A partir de ahí, el Betis supo hacer el juego que más le convenía ante un Sevilla con carencias e impotente, que se multiplicó para tapar huecos en su terreno y eso le impidió llegar con cierto peligro a zonas comprometidas para los verdiblancos, salvo en un tiro del suizo Djibril Sow, flojo y muy centrado, y otro de Alexis, que se marchó muy desviado.

El equipo de Pellegrini, que jugó con mucha calma y sin perder nunca el sitio, amplió su renta a 8 minutos del descanso, cuando Abde condujo una contra a la perfección, en medio de una sucesión de fallos garrafales del Sevilla, para dar una gran asistencia al hueco a Fidalgo, quien puso el 2-0 ante la salida a la desesperada del griego Odysseas en el minuto 37.

En la reanudación, Almeyda buscó un revulsivo. No le quedaba otra tras el 2-0 y la inferioridad mostrada por su equipo en el primer tiempo. Dio entrada al nigeriano Chidera Ejuke y al canterano Joaquín Martínez 'Oso' como extremos, por los carrileros Carmona y el chileno Suazo, ambos poco acertados. El Sevilla siguió siendo dueño del balón, pero sin peligro.

Con el Betis manejando bien los tiempos del juego, aguardando algún zarpazo a la contra, Ejuke y Oso le dieron más movilidad al ataque sevillista, hasta entonces muy estéril, con Alexis y Akor desasistidos. Esa apuesta le dio sus frutos a los 62 minutos, cuando el chileno Alexis cabeceó en plancha un buen centro desde la izquierda de un incisivo Oso.

Con 2-1, los de Almeyda siguieron teniendo el balón y ganaron en confianza ante un Betis demasiado contemporizador, que no explotó sus mejores armas, la verticalidad por los costados de Antony y Abde, lo que dejó un partido muy abierto hasta el final, con emoción, poco fútbol y mucho respeto entre ambos, como suele ser habitual en los derbis.

A falta de 20 minutos, el canterano sevillista Isaac Romero entró por Alexis, que se retiró con molestias, mientras Pellegrini reforzó el medio campo con Altimira por Fidalgo y refrescó el ataque con Bakambu por Cucho Hernández. El Sevilla insistió en pos del empate, que salvó Valles con una gran parada a tiro de Akor Adams en el 77.

El Sevilla no bajó los brazos y perseveró con fe frente a un Betis que perdió gas en el segundo tiempo, hasta que Isaac Romero, al cuarto de hora de su entrada al campo, enganchó con la zurda un rechace al saque de un córner y puso el 2-2 en el minuto 85.

El bético Abde replicó a los dos minutos con un tiro al poste, aunque Akor también pudo dar la victoria al equipo de Nervión en el 91 en un derbi vibrante y muy competido, tras recortar a Valles, pero la zaga local sacó su tiro a puerta vacía.