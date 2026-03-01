El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada.

Apenas había empezado a rodar el balón, y el árbitro solicitó detener el juego a los cuatro minutos el encuentro disputado entre el Sporting y el Leganés. Algo estaba sucediendo en uno de los fondos de El Molinón. La llamada a los servicios médicos dsde el anillo superior de la esquina entre el fondo sur y la grada este evidenció lo que poco después se anunció por megafonía: "Se está atendiendo una emergencia médica". Mientras los sanitarios realizaban su trabajo, los jugadores peleotearon entre ellos a la espera de que pudiera retomarse el juego. El afectado, atendido tras la bocana de acceso de la grada. No se pudo salvar su vida.

LaLiga tiene establecido un protocolo de actuación en el caso de emergencias médicas en los estadios de fútbol. El mismo que se activó esta tarde en El Molinón para tratar de dar la mejor y más rápida atención a los afectados. Pasados más de diez minutos, se anunció por megafonía que el partido se suspendía momentáneamente, siguiendo instrucciones de seguridad. Los futbolistas se retiraron a los vestuarios a la espera de que pudiera solucionarse y continuar con el encuentro. No fue posible.

Con el verde vacío de jugadores, los sanitarios siguieron realizando su trabajo para atender al afectado. Lo hicieron entre la incertidumbre de los asistentes al partido y quienes se agolpaban en torno al vomitorio en el que se luchaba por la vida del afectado. Según relatan varios testigos, tras efectuar maniobras de reanimación para salvar la vida del espectador, no hubo respuesta. También, señalan testigos, hubo que atender a un acompañante del aficionado finalmente fallecido, con un posible ataque de ansiedad. Dos uvis móviles esperaban ya fuera del campo para evacuar lo antes posible al afectado. No fue posible.

La llamada a los servicios sanitarios se registró a las 16.20 horas. Treinta minutos después, a las 16.50, se solicitó la presencia del forense después de intensos trabajos por la vida del espectador. Todo se desarrolló a la altura de la puerta 11 del campo. Cuando la megafonía de El Molinón comunicó la suspensión del partido, el club emitió una nota en la que señaló que "lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica. En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes. Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio". El municipal gijonés se vació en escasos minutos.

