El Extremadura cotiza alto

Ficha: Extremadura 3-0 Lorca EXTREMADURA: Robador; Cera, Ángel Cano, Núñez, Carlos Cordero, Luis Nicolás (Callejón, m.70), Zarfino, Marco Manchón (Tala, m.70), Dieguito (Peral, m.80), Manu Ramírez (Usama, m.65), Maikel (Frodo, m.65). LORCA: Fran Árbol; Ruiz (Kiko, m.56), Monteverde, Peque, Escobar (Carrasco, m.68), Fromsa, Naranjo, Willy (Álvaro Martínez, m.46), Adri Heredia, Dani García (William, m.56), Acevedo (Juan Hernández, m.56). GOLES: 1-0 Marco Manchón, min.31; 2-0 Marco Manchón, min.47;3-0 Dieguito, min.49. ÁRBITRO: Amonestó con amarilla al local Luis Nicolás; y a los visitantes Escobar, Peque, Kiko y Naranjo. Expulsó por doble amarilla al local Carlos Cordero (minuto 78). INCIDENCIAS: 4.000 personas en el estadio Francisco de la Hera.

El Extremadura reserva cubierto para comer en la mesa de los candidatos al playoff. Definitivamente, los azulgranas tienen licencia para soñar con hacer cosas grandes esta temporada. La victoria ante el Lorca Deportiva, un rival directo en esa pelea, aliñada con gran fútbol y mejores sensaciones, posiciona al Extremadura con cubierto para comer entre los favoritos al título y al playoff.

El menú servido en el Francisco de la Hera tiró de producto extremeño. Por un lado, en ataque, con Dieguito y Marco Manchón siendo protagonistas en los goles. Y por otro lado, en defensa, con una sobresaliente actuación de Carlos Cordero, que fue expulsado al final pero que no empañó su notable partido.

Fue un partido que dejó muy feliz y esperanzada a la grada azulgrana, que salió del Francisco de la Hera con la sensación de que puede confiar en su equipo, pese a la rémora de puntos con respecto al primero.

Salió conectado al partido el Extremadura y en su primera aproximación ya pudo golpear, pero el centro desde la izquierda lo remató fuera Maikel con todo a su favor para marcar.

Continuó el Extremadura cercando la portería rival a bases de disparos lejanos. Uno de ellos, el de Carlos Cordero, se marchó alto por poco. El propio Carlos lo intentó más tarde con otro zurdazo que salió desviado.

Carlos Cordero empezó a dibujar su gran encuentro con un pase medido al desmarque de Marco Manchón, que entre líneas, descose a los rivales. Marco se acomodó el control, encaró en diagonal portería y definió con temple y clase al palo largo para adelantar al Extremadura a la media hora de juego de la primera parte.

Fue un punto de inflexión el gol para el partido, ya que desde ese momento el Extremadura fue dueño del juego y de las ocasiones.

Hubo que esperar a los primeros minutos de la segunda parte para que los de David Rocha rompieran el partido. Nada más salir de la caseta de vestuarios, el Extremadura armó una bonita combinación que acabó con un centro de Dieguito, un despeje del portero y un balón suelto que Marco Manchón ajustó para hacer el segundo del partido. 2-0. Partido para estar tranquilos.

Por si fuera poco, dos minutos más tarde, el Extremadura sentenció. Fue en un arranque de locomotora de Gio Zarfino, todo corazón y pundonor, que puso un balón desde la derecha que, tras rebotar en dos jugadores, le quedó a Dieguito en el segundo palo para ajusticiar la meta del Lorca. Séptimo gol de Diego en liga que se dispara como pichichi azulgrana.

El Lorca quedó atolondrado por la salida en tromba de la segunda parte del Extremadura y ya no pudo conectarse al partido. Además, en la opción más clara que tuvo minutos después del 3-0, Naranjo falló dentro del área pequeña con todo a su favor.

Con el paso de los minutos y el carrusel de cambios, el Lorca fue ganando pese en el partido, aunque el Extremadura empezó a amenazar en velocidad con desvargas de Maikel en la segunda línea y entradas de jugadores desde atrás.

Callejón, tras una preciosa jugada en combinación del Extreamdura, estuvo a punto de marcar el cuarto con un trallazo desde fuera del área que Fran Árbol despejó como pudo.

El Extremadura se quedó con diez por una segunda amarilla a Carlos Cordero tras una entrada a destiempo en la frontal del área. El Lorca pudo marcar algún gol, pero sus jugadores no estuvieron acertados y, en la más clara, Robador hizo un paradón a Carrasco dentro del área pequeña.

El Extremadura gana así tres puntos y el golaveraje a un rival directo. Y gana crédito suficiente para verle sentado entre los favoritos. Que nadie descarte nada. n