El Jaraíz gana y aprieta de nuevo la pelea del ‘play off’

La vigésimo cuarta jornada de liga en Tercera Federación mantiene viva la pelea por el ‘play off’ gracias a las victorias de Jaraíz, Moralo y Badajoz, así como la firmeza del líder Don Benito, que ganó en casa al Montehermoso. El Azuaga se engancha también a la pelea por arriba y el Villanovense se descuelga tras empatar en Villafranca y por abajo ganó el Gévora a un rival directo como el Calamonte.

Don Benito 3-Montehemoso 1

Los diez primeros minutos de partido bastaron para dejar el partido listo para sentencia. Fue el Don Benito el que se llevó los tres puntos ante el Montehermoso en un encuentro que ganó 3-1. Se adelantaron nada más empezar los rojiblancos con gol de Platero, pero Quijada empataba para los cacereños justo después. Y en los cinco minutos sucesivos el equipo calabazón mataba el partido con los goles de Copete y Asier. El Don Benito sigue líder con siete puntos de ventaja sobre el Moralo, segundo. El Montehermoso se queda a cinco de la salvación.

Diocesano 0-Cabeza Buey 0

Reparto de puntos entre el Diocesano y el Cabeza del Buey en un encuentro marcado por la igualdad, tanto que ninguno de los dos equipos fue capaz de imponerse en el marcador a pesar de intentarlo durante todo el encuentro. Los colegiales, que se mantienen con 20 puntos en la zona baja de la clasificación, sólo han ganado uno de los últimos cinco encuentros. Los caputbovenses, por su parte, siguen firmes en la parte alta de la clasificación en puestos de ‘play off’ de ascenso.

Moralo 3-Llerenense 0

Gran triunfo del Moralo de José Antonio Ruíz ante un Llerenense que llegaba en un buen momento de dinámica de resultados, pero en esta ocasión los de Navalmoral de la Mata se impusieron con autoridad con un 3-0 gracias a los goles de Goodluck, Omar y Hamza. El Moralo se hace con la segunda posición de la clasificación con 44 puntos, mientras que el Llerenense se mantiene en la séptima posición con 34.

Badajoz 2-Montijo 1

Victoria de mucho mérito del Badajoz por 2-1 en casa ante el Montijo para regresar a la senda del triunfo tras la derrota de la semana pasada en casa ante el Moralo y volver a la plena pelea de la zona más alta de la clasificación. En esta ocasión, el triunfo pacense se produjo ante un Montijo que resistió, pero que no pudo sacar ningún rédito en forma de puntos. Todos los goles llegaron en la segunda mitad. Se adelantó primero el Badajoz con gol de Álex Alegría, pero empató poco después el Montijo con gol de Alfonso Sánchez. El gol del triunfo llegó a falta de diez para el final por mediación de Pavón. El Badajoz sigue en ‘play off’ con 41 puntos y el Montijo es undécimo con 31.

Azuaga 2-Puebla 0

El Azuaga sigue su buena racha de resultados, esta vez tras imponerse por 2-0 en casa al Puebla de la Calzada en un encuentro que decantaron a favor de los de la Campiña Sur los goles de Piochi y Vera, ambos para acercar a los rojiblancos a los puestos de fase de ascenso. Ahora el Azuag atiene 40 puntos y el Puebla de la Calzada es duodécimo con 29.

Santa Amalia 1-Jaraíz 4

El Jaraíz, después de tres partidos sin conocer la victoria, volvió a la senda del triunfo y lo hizo ante un Santa Amalia que sucumbió a los de Dani Baños, que mantienen la pelea por la parte alta de la clasificación, a pesar de haberse despegado del líder Don Benito. Los veratos ganaron 1-4 en Santa Amalia gracias a los goles de Joni, Lolo y Luismi Bueno, que metió dos. Para los amalienses marcó Barbosa. El equipo de Carlos Pizarro es decimotercero con 29 puntos.

Villafranca 1-Villanovense 1

Villafranca y Villanovense no pudieron pasar del empate a uno en un encuentro marcado por la igualdad y que se acabó cerrando en la segunda mitad. Primero abrió la lata el conjunto amarillo con un tanto de Dani, pero los de Richi Tapia no se rindieron y encontraron el premio del empate a falta de poco para el final del encuentro por mediación de Adama Fofana para los serones, que solo han ganado uno de los últimos cinco encuentros. El Villanovense es octavo con 34 puntos y el Villafranca es décimo con 32.

Pueblonuevo 3-Jerez 2

Triunfo de mucho oxígeno el del Pueblonuevo al ganar por 3-2 en casa al Jerez. El equipo poblanchino ganó gracias a los tantos de Leandro, de penalti, y de Fran Santos e Iván Sánchez. Chema Chávez y Ben Azize marcaron para los templarios. El Pueblonuevo está colista a seis de la salvación y el Jerez se queda noveno con 33.

Gévora 1-Calamonte 0

Un solitario gol de Saavedra fue suficiente para un Gévora que ansiaba la victoria para alejarse del descenso y lo consiguió ganando a un rival directo como el Calamonte. El conjunto verdinegro se aleja a cuatro puntos del descenso y el Calamonte se queda ahora a un punto de la salvación que marca el Diocesano con un partido menos. Todo a falta de diez jornadas para el final con todavía mucho por decidir por arriba y por abajo.