El Extremadura echa el candado para ser aspirante a todo

Dice un viejo refrán futbolístico que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero también vale al revés. Un buen ataque puede ser una gran defensa. Y eso, precisamente, es la fórmula que está transformando al Extremadura de un equipo alegre, pero con dudas, a un equipo sólido y con las ideas claras.

La victoria ante el Lorca Deportiva ha dejado una reflexión clara en el entorno azulgrana: para ser aspirante a todo hay que ser sólidos en defensa. Por tercer partido consecutivo, el Extremadura pudo dejar su portería a cero. Y ya no es casualidad.

Una de las principales virtudes del equipo desde la llegada de David Rocha es el orden en el campo. El posicionamiento táctico está siendo clave y se puede palpar en la falta de ocasiones de los rivales, que ya no corren a la espalda del Extremadura ni le generan transiciones de infarto.

En la portería, David Robador ha ganado calma y confianza. Se ve en el juego aéreo y en paradas determinantes que han salvado a su equipo. A ello se le suma una defensa consciente de que hay que apretar. Carlos Cordero se ha afianzado en el lateral izquierdo, mientras que Núñez empieza a ser titular en el puesto de central junto a Cano. Y todo ello con Rober Correa todavía lesionado.

Exigente incluso en la victoria, el técnico David Rocha dejó claro en sala de prensa tras la victoria de su equipo que todavía puede dar más. «Soy muy exigente con ellos porque tienen potencial para mucho más. Tengo la suerte de contar con un staff espectacular. La victoria es de los jugadores y también de los que no están hoy aquí», concluyó, con la mirada ya puesta en seguir consolidando al Extremadura en la zona noble de la clasificación.

Con cerrojo echado, el Extremadura mira ya al partido ante el Almería B del domingo a las 12.00 en el anexo al estadio Los Juegos del Mediterráneo con la baja de Carlos Cordero, sancionado; y la vuelta de Rober Moreno.