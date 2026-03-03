Fútbol | Segunda Federación Femenina
El Sport tropieza ante el Málaga y reduce su ventaja en el liderato
Las verdinegras cayeron por 0-1 y pasan a tener cinco puntos de margen en el primer puesto a falta de siete fechas
El Sport Extremadura sufrió un tropiezo en casa ante el Málaga, segundo clasificado de la Segunda Federación Femenina, al caer por 0-1 en un encuentro muy equilibrado que se decidió por pequeños detalles. El conjunto pacense no pudo prolongar las buenas sensaciones mostradas en el derbi regional, aunque el resultado no compromete su liderato en la clasificación.
El choque mantuvo un ritmo alto desde el inicio, con dos equipos bien plantados y pocas concesiones en defensa. El cuadro andaluz encontró premio en el minuto 35, cuando Miriam Córdoba aprovechó una de las aproximaciones visitantes para batir a la guardameta local y adelantar a su equipo. El gol obligó al Sport Extremadura a replantear el guion antes del descanso.
Tras la reanudación, las pacenses asumieron mayores riesgos y trataron de inclinar el campo hacia la portería rival. Sin embargo, el Málaga se mostró firme en su entramado defensivo y supo administrar su ventaja, dificultando que las locales generaran ocasiones claras de gol.
A pesar de la derrota, el Sport Extremadura conserva una ventaja de cinco puntos al frente de la tabla cuando restan siete jornadas para la conclusión del campeonato. El próximo compromiso en casa ante el Juan Grande se presenta como una nueva oportunidad para reforzar su posición y dar un paso más hacia el objetivo marcado.
