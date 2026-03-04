El Don Benito se escapa, pero la Tercera arde: ‘play off’ y descenso siguen abiertos

Las espadas todavía siguen en todo lo alto cuando restan aún una decena de fechas para llegar al final de la fase regular de la Tercera Federación extremeña. El Don Benito lidera la tabla y el Pueblonuevo la cierra, pero entre ambos hay otros 16 equipos más, la mayoría de ellos con cosas en juego cuando con todavía 30 puntos en disputa, es decir, todo un mundo.

Un líder sólido

En la parte alta de la clasificación el Don Benito no da muestras de debilidad alguna. El conjunto rojiblanco es líder con 51 puntos y aventaja en nada más y nada menos que siete puntos a su más inmediato perseguidor, que ahora mismo es el Moralo. Los siete puntos de ventaja que saca el equipo que dirige José Carlos Prieto ‘Canica’ suponen una renta sólida con una treintena de puntos en disputa. Eso, y que por detrás no aparece ningún equipo que parezca poder hacerle sombra a la regularidad que sí viene mostrando el cuadro dombenitense de un tiempo a esta parte. De hecho, el Jaraíz es el décimo equipo en puntuación desde enero a esta parte y solo el Moralo parece aguantar el ritmo del equipo rojiblanco. El Jaraíz está a nueve puntos y Cabeza del Buey y Badajoz, a diez. Una distancia prudencial para ambos.

La pelea del ‘play off’

Lo que parecía una pelea encarnecida hace unas semanas por los cuatro puestos de ‘play off’ ahora lo es menos. De haber hasta siete u ocho equipos inmersos en la pelea a apenas cinco. Eso sí, sin descartar a otros como Villanovense o Llerenense. El caso es que Moralo, Jaraíz, Cabeza del Buey, Badajoz y Azuaga, todos en un abanico de cuatro puntos, pelean por esos cuatro puestos que dan derecho a jugar la fase regional por el ascenso a Segunda Federación. Es el objetivo de casi todos ellos, pero uno se quedará fuera con total seguridad. Las mejores dinámicas las arrastran Moralo y Badajoz, mientras que el Jaraíz ha perdido la renta que había ganado con su gran primera vuelta de campeonato. El Cabeza del Buey, pase lo que pase, será la gran revelación del curso y sería histórico para este humilde recién ascendido disputar una fase de ascenso a Segunda Federación cuando hasta hace nada paseaba por los campos de la Primera División Extremeña. Ver para creer.

En un escalón de inferiores posibilidades se encuentran el Villanovense y el Llerenense, a cinco y seis puntos del ‘play off’ respectivamente. No es una distancia insalvable, pero desde luego, a tenor de la falta de regularidad de uno y otro, no parece del todo probable que se vayan a meter con facilidad en esos puestos de fase de ascenso. Deberán pelearlo de lo lindo de aquí al final, pero sobre todo deberán encadenar varios resultados positivos para verse inmersos en esa bonita pelea. Jerez (33), Villafranca (33) y Montijo (31) se sitúan ya muy lejos y su participación en esas eliminatorias, sin estar descartada, parece más que improbable a estas alturas.

En terreno de nadie aparecen otros equipos como el Puebla de la Calzada o el Santa Amalia. Ambos comenzaron la temporada de la mejor manera y mirando hacia los puestos nobles de la clasificación, pero su presencia en la tabla ha ido en descenso de manera paulatina con el paso de las jornadas. Especialmente llamativo es el caso del conjunto amaliense que dirige Carlos Pizarro. Solo han sumado un punto de los últimos 18 y se han descolgado del todo de la parte noble de la clasificación, esa que han ocupado durante un buen tramo de la temporada. Les urge reaccionar para acabar el curso al menos sin sobresaltos.

El descenso, en juego

En la pelea hay metidos cinco equipos con Montehermoso y Pueblonuevo a cinco y seis puntos respectivamente de la salvación. Una distancia importante, pero en la pomada por la salvación más cercana están Gévora (23), Diocesano (20) y Calamonte (19). Apenas cuatro puntos y dinámicas similares que hacen que todo apunte a decidirse en los últimos compases de una liga apasionante.